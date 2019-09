Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Bauarbeiten im Bahnhofsgebäude Oranienburg werden zur unendlichen Geschichte. Und mittlerweile sind sie auch zur unheimlichen Geschichte geworden. Denn obwohl die Arbeiten beendet sind, ist der Bahnhof nicht fertig. Und das was fertig wurde, ist unheimlich hässlich geworden.

Alles begann mit der Einhausung des Fußgängertunnels mit grauen Tüchern pünktlich zum 800-jährigen Stadtjubiläum Oranienburgs. Das war 2016. Die Bahn begann damit, die nicht mehr ganz so moderne Technik abzubauen. Licht kam seither von provisorischen Baustellenlampen, Fahrkartenautomat und Infokästen wurden auf Bretterwände geschraubt. Wegweiser und Bahnsteigzahlen waren zwischenzeitlich mit Filzstift auf Papptafeln angebracht. Immer wieder war es staubig und dunkel.

Oft wurde darauf hingewiesen, dass die nun dreieinhalbjährige Bauzeit, die zu Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste führte, weil Türen verschlossen oder Umwege zu laufen waren, nicht genutzt wurde, um endlich den seit mehr als hundert Jahren geforderten Tunneldurchbruch in die Neustadt zu realisieren. Das würde die Wege vieler Bahnkunden verkürzen und auf der anderen Seite könnte dringend benötigter Platz zum Parken genutzt werden. Doch der Traum blieb ein Traum.

Die Deutsche Bahn nannte immer neue Fertigstellungstermine für ihre Baustelle. Für die Verzögerungen gab es meist plausible Gründe: Mal sorgte ein Wasserschaden für monatelangen Baustopp. Dann musste die Statik des gesamten Tunnelbauwerks neu berechnet werden. Danach fand sich keine bauausführende Firma. Die Bahntochter Bahnbaugruppe ist bestens ausgelastet, andere Firmen konnten dank des Baubooms auf den Bahnauftrag verzichten. Zuletzt wurde von der Bahn Mitte August als Fertigstellungstermin genannt. Tatsächlich wurden die Arbeiten vor drei Wochen beendet, fertig ist der Bahnhof trotzdem nicht. Einige Kabelschächte stehen offen, die Bretterwand für den Fahrplan ist geblieben. Auf den Bahnsteigen ist die Sprühfarbe, mit der zu behebende Schäden markiert wurden, schon längst wieder abgewaschen. Einen neuen Fertigstellungstermin konnte die Bahn bislang nicht nennen.

Das, was fertig wurde, ist das Ergebnis eine Spardiktats. Historische Wandfliesen im Durchgang und an den Treppenaufgängen wurden abgeschlagen und durch einen glatten grauen Putz ersetzt. Neue Fliesen herzustellen wäre zu kostenintensiv gewesen, hatte die Bahn vor einem Jahr mitgeteilt. Der glatte Putz ist an vielen Stellen schon sehr schmutzig. Unterbrochen werden die Flächen von zentimeterbreiten Silikonfugen und von hässlichen Plastikschächten, in denen Elektroleitungen liegen. An der Decke sind nun billige Leuchten angebracht worden, die kaum hübscher als die provisorischen Baustellenlampen sind. Früher wurde der Tunnel indirekt beleuchtet. Der Fußboden und die Treppen sind schmutzig. Neulich lag ein großer brauner Haufen auf einer Stufe. Zum Glück war es bloß Schokoladeneis. Aber es brauchte zwei Wochen, bis der Haufen verschwunden war.

Keine Verbesserungen

Eigentlich erinnert sich auch niemand mehr daran, warum im Gebäude überhaupt gebaut wurde. Es ist ja nichts schöner oder besser geworden. Denn ganz untergegangen ist beim Rätseln um die Fertigstellung die Frage nach Verbesserungen für die Bahnkunden. Schließlich hält ab Dezember zusätzlich ein Intercity und ab 2022 die neue Regionalbahn RB32. Warum zum Beispiel gibt es am hinteren Bahnsteig keine Überdachung? Warum wurden nicht mehr mehr Bänke aufgestellt? Warum hat der Bahnhof keine Toiletten? Bis die oft defekten Aufzüge ersetzt werden, sollen noch einige Jahre vergehen. Und die Frage nach dem längeren Bahnhofstunnel stellt inzwischen auch niemand mehr.