Ulrike Gawande

Wildberg (MOZ) Mit geistlichem Segen wurde am Sonnabend am Standort Wildberg bei der Feuerwehreinheit Temnitztal Nord ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug, ein HLF 10 in Dienst gestellt.

Das Fahrzeug mit MAN-Fahrgestell und einem feuerwehrtechnischen Aufbau der Firma Rosenbauer wiegt rund 13 Tonnen und ist eine Ersatzbeschaffung für das bisher genutzte Tragkraftspritzenfahrzeug aus dem Jahr 2004, das nun bei der Feuerwehreinheit Katerbow-Netzeband die technische Ausstattung im nördlichen Amtsbezirk verbessern soll. Der Fahrzeugkauf sei notwendig geworden, um die aus der Gefahren- und Risikoanalyse resultierenden Gefahrenschwerpunkte im südlichen Amtsbezirk und insbesondere in der Gemeinde Temnitztal abdecken zu können, erklärt Sebastian Giesert, im Amt zuständig für das Thema Brandschutz. Rund 230 000 Euro, ohne Beladung, ließ sich das Amt die Neuanschaffung kosten.

Neun Kameraden finden auf dem HLF 10 Platz, das als besondere Ausstattung eine Rettungsplattform für den Einsatz bei Lkw- oder Busunfällen besitzt. Für derartige Einsätze gibt es zudem einen Satz Hebekissen. Außerdem hat das neue Allradfahrzeug neben einem 1000 Liter großen Wassertank auch eine dreiteilige Schiebleiter mit einer Rettungshöhe von zwölf Metern.

Auch die Rägeliner können sich demnächst auf ein neues Fahrzeug freuen: Einstimmig beschloss der Amtsausschuss, dass ein Tanklöschfahrzeug, ein TLF 3000, für 319 000 Euro gekauft werden soll. Damit soll die Einsatzbereitschaft in Rägelin und beim Löschzug Nord sichergestellt werden, so Amtsdirektor Thomas Kresse. Ausgeliefert werden soll das TLF 3000 aber erst in etwa 18 Monaten.