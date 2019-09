MOZ

Eberswalde (MOZ) Die Kriminalpolizei ermittelt seit dem 23. August wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen. Unbekannte hatten in der Ruhlaer Straße, der Dankelmannstraße, der Brunnenstraße sowie der Carl-von-Ossietzky-Straße die Reifen von insgesamt sechs Autos zerstochen. In der Raumerstraße wurden zudem die Reifen von vier Fahrrädern zerstochen. Bis auf einen Toyota handelt es sich bei den angegriffenen Fahrzeugen um Kleintransporter. Die Kriminalisten gehen davon aus, dass die Taten von ein und demselben Täter ausgeführt wurden. Die Polizei bittet daher Zeugen, die in der Nacht zum 23. August etwas Relevantes beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 03338 3610 oder bei der Internetwache www.polizei.brandenburg.de zu melden.