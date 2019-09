Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Wer als Unternehmen im Rennen um Fachkräfte die Nase vorn haben möchte, darf diese bei der Maske für die Online-Bewerbung nicht mit unnötig vielen Klicks abschrecken. Fünf Klicks, mehr nicht – gerade soviel wie bei einer Amazone-Bestellung. Damit und mit weiteren Kniffen ließe sich die Zahl der Bewerber auf eine Stelle um das Sechs- bis Achtfache steigern, prophezeite Unternehmensberater Mourad Bihman aus Berlin. Er war einer von vier Referenten, die ihr Angebot am Dienstag beim ersten Digital-Tag an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung vorstellten. Neben E-Recruitment ging es in den Vorträgen und an den Thementischen in der Mensa des Waldcampus um digitale Technologien zur Unternehmensführung, Chips für die Rückverfolgung von Waren im Unternehmen und um Suchmaschinenoptimierung (SEO). Die Frage, wie Inhalte bei Google und Co. an erster Stelle landen, ist das Fachgebiet der Eberswalder Firma Clickhero. Gründer Alexander Noack bezeichnete SEO als die günstigste Form des Marketings. Sämtliche Themen wurden auf der Veranstaltung ganz analog mit Lego veranschaulicht.