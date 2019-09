OGA

Ortsmarke Die Stadt Wittstock lädtfür Sonnabend zum zehnten Schmugglertreffen ein und feiert gleichzeitig 15 Jahre Städtepartnerschaft mit dem schwedischen Höganäs. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Schaufenster ländlicher Raum" finden die beiden Aktionen auf dem Marktplatz statt. Im Jahr 2001 wurde am Europatag die Verbrüderung zwischen Mecklenburgern und Brandenburgern an der Landesgrenze in Alt-Daber besiegelt, genauer gesagt zwischen den Städten und Gemeinden Wittstock, Wredenhagen, Bollewick und Röbel. Seitdem wird diese Zeremonie alle zwei Jahre in den jeweiligen Orten entlang der ehemaligen Schmugglerstraße erneut begangen. Das Schmugglertreffen startet um 11.15 Uhr mit dem Aufmarsch der Schmugglerbanden aus Mecklenburg und Brandenburg auf dem Marktplatz. Anschließend spielt das Wittstocker Blasorchester für die Besucher, bevor um 13.15 Uhr der Festumzug der Schmuggler beginnt. Dieser führt über die Route Poststraße, Burgstraße, Kuhstraße, Königstraße und Kettenstraße wieder zum Markt. Um 14 Uhr folgt die Zeremonie des Verbrüderungsaktes. Seit 2004 pflegt die Wittstock offiziell freundschaftliche Kontakte nach Schweden. In selbem Jahr wurde die Städtepartnerschaft mit Höganäs besiegelt. Zum 15. Jahrestag dieses Ereignisses sind eine Delegation sowie Schüler aus der südschwedischen Stadt in Wittstock zu Gast. Diese werden am Sonnabend an einem feierlichen Akt teilnehmen, um die Partnerschaft auch künftig lebendig zu gestalten. Danach gibt es einen gemeinsamen Auftritt des Bläser-Quartetts aus Höganäs und dem Saxofon-Quartett aus Wittstock.