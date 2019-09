Martin Risken

Mildenberg (MOZ) Auch wenn die Wetterprognosen fürs Wochenende nicht die allerbesten sind, den Mildenberger Bauernmarkt samt Windmühlenfest sollte man auf keinen Fall verpassen, rät Ortsvorsteher André Witzlau. "Wir freuen uns schon riesig auf unsere Besucher", lädt er ein. Das Traditionsfest, es ist bereits das 34. Auflage, präsentiert sich in im neuen Gewand. Los geht es am Freitag, 6. September, um 19.30 Uhr mit dem Fackelumzug. Start ist an der alten Feuerwache, ein Lagerfeuer auf dem Sportplatz und Rummel auf dem Dorfanger schließen sich an. Ab 20 Uhr sorgen DJ Pille und DJ Wanne für Stimmung. Das Programm am Sonnabend, 7. September, startet um 12 Uhr mit dem Regionalmarkt, Kleintierausstellung, Rummel und Hoffesten. Landtechnik wird präsentiert, es gibt Dreschkastenvorführungen und Schauschnitzen, aber auch Trödelmarkt und Tombola fehlen nicht. Der Erntedankgottesdienst samt Segen unter der Erntekrone beginnt um 13 Uhr, danach setzt sich der große Ernteumzug in Bewegung. Anschließend findet die offizielle Eröffnung durch den Ortsvorsteher statt. Auch Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) und der Chef der Windenergie Wenger-Rosenau GmbH, Christian Wenger-Rosenau, werden vor Ort sein. Ab zirka 15 Uhr beginnt das Bühnenprogramm mit der Mildenberger Grundschule, Monalizzy, der Zehdenicker Brassband Märkisch Blech und dem Wettbewerb der Mildenberger Vereine. Das Abendprogramm läutet ab 20 Uhr die Liveband "Blank" ein, Disko bis spät in die Nacht bieten erneut DJ Pille und DJ Wanne.