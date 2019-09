Potsdam (MOZ) Spätestens seit vergangenem Jahr ist das Risiko brennender Wälder in Brandenburg ein Top-Thema.

Die Gefahr ist in diesem Sommer nicht geringer geworden, auch durch noch immer stark munitionsbelastete, frühere Truppenübungsplätze. Dort herrscht auch ohne ein flammendes Inferno Lebensgefahr. Brennt es, wird das Gebiet zum Pulverfass.

Erschwerend hinzu kommt ein lange bekanntes Problem: Die Feuerwehren im Land leiden wie alle "Branchen" unter einem akuten Fachkräftemangel. Was bringen moderne Fahrzeuge mit ausgereifter Technik, wenn kein Personal verfügbar ist, um damit zum Einsatzort zu fahren und die Brandbekämpfung aufzunehmen?

All das spricht dafür, über eine europäische Löschflugzeugstaffel in der Lausitz ernsthaft nachzudenken. Zumal die EU sich nicht nur großzügig an den Anschaffungs-, sondern auch an den Unterhaltungskosten beteiligt.

Dass die Standortwahl auf die Lausitz fehlt, mag dem Kohle-Ausstieg geschuldet sein. In Welzow ist die nötige Infrastruktur bereits vorhanden – vielleicht kann sich ja sogar Polen an den notwendigen Eigenmitteln beteiligen und von der Staffel profitieren. Die Idee, aus der Luft zu löschen, ist jedenfalls nicht aus der Luft gegriffen.