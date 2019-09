Jens Hasenkopf

Neuruppin Allerdings ist die Tabelle sehr krumm. Die Favoriten Union Neuruppin und MSV sind ein Spiel im Rückstand. Der dritte Spieltag ist allerdings der erste, der vollständig absolviert wurde.

SV Union Neuruppin – SG Linum 4:1 (2:1)

Tore: 1:0 Christian Prasse (20.), 2:0 Alexander Redepenning (22.), 2:1 Gordon Pieler (34.), 3:1 Jens Jakubowski (58./Eigentor), 4:1 Redepenning (77./Foul-Elfmeter)

Christian Prasse nutzte eine gut getimte Flanke von Gunnar Scherfke zur Führung. Alexander Redepenning wurde auf die Reise geschickt und verwandelte per Schlenzer zum 2:0. Union erhöhte in der zweiten Hälfte die Schlagzahl. Doch immer wieder war ein Linumer Bein im Wege oder Keeper Mario Herkner verhinderte den Einschlag. Doch dann wurde eine Flanke wurde ins eigene Tor abgelenkt. Redepenning wurde kurz darauf von den Beinen geholt und verwandelte selbst den Elfer.

Blau-Weiß 90 Rheinsberg –TuS Wildberg 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 Marcel Nichziol (2.), 1:1 Enrico Runge (62.), 2:1 Nico Bamberg (67.)

Detlef Werth vom TuS hatte Recht. In der letzten Analyse redete er von "hohen Trauben, die in Rheinsberg hängen werden". Manfred Arndt, Betreuer der alten Recken vom FSV sprach von einem verdienten Sieg seiner Truppe. Die frühe Führung der Gäste resultierte aus einem lang geschlagenen Ball auf Torjäger Marcel Nichziol, der gekonnt einschob. Rheinsberg fand keine Mittel zum schnellen Gegenschlag. In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Garant für den Sieg war Enrico Runge. Zuerst sorgte er für den Ausgleich und kurz darauf war er Vorlagengeber für den Siegtreffer durch Nico Bamberg. "Also gewaltig Punkte in der kanadischen Wertung", so der Rheinsberger. Allerdings wurde es für den FSV danach noch eng. Wildberg drängte. Doch mit Glück und Geschick wurden drei Punkte behalten. Nico Bamberg schnaufte zwei Stunden nach dem Spiel durch und sorgte mit seinem Treffer auch für den Sieg der Rheinsberger Kreisligaelf. Beim 8:1-Sieg gegen Wildberg erzielte er das zwischenzeitliche 5:0.

SV 90 Fehrbellin –MSV Neuruppin 0:4 (0:1)

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Enrico Hinzer (37., 57., 65.), 0:4 Olaf Kamrath (73.)

Auch der am Sonntag neu gewählte hauptamtliche Bürgermeister der Gemeinde Fehrbellin, Matthias Perschall, konnte die Niederlage seines Teams gegen den haushohen Favoriten nicht verhindern. In der zehnten Minute eingewechselt, verhalf er der Heimelf nicht zum Erfolg. Beide Mannschaften traten nicht in Bestbesetzung an. Fehrbellin hielt gewaltig dagegen, konnte aber die Führung des MSV durch Enrico Hinzer nicht verhindern. Fehrbellin hat sich in der Folge sehr gut verkauft und hat mit hohem kämpferischen Einsatz eine höhere Niederlage verhindern können. Trotz allem erhöhte Hinzer sein Torkonto auf sechs, obwohl ihm ein Spiel im Vergleich zu anderen Torjägern fehlt.

SV Protzen – SV Eintracht Alt Ruppin 1:6 (1:1)

Tore: 1:0 Enrico Schack (2.), 1:1 Michael Gehrt (5.), 1:2 Michel Duschek (44.), 1:3 Gehrt (51.), 1:4 Duschek (59.), 1:5 Gehrt (61.), 1:6 Ronald Schlieker (69.)

Die Platzherren hatten zum Anfang nur zehn Mann zur Verfügung, gingen aber durch einen sehenswerten Schuss von Enrico Schack in Führung. Die Freude hielt nicht lange an. Der Ausgleich folgte prompt. Alt Ruppin war immer gefährlich und Protzen setzte auf Konter.

TuS Dabergotz – SpG Herzberg/Langen 2:5 (0:2)

Tore: 0:1 Christian Salpeter (17.), 0:2 Ricky Hellmann (32.), 0:3 Salpeter (44.), 0:4 Benjamin Wegner (45.), 1:4 Ramon Czichon (52.), 1:5 Wegner (63.), 2:5 Czichon (80.)

Beide Mannschaften tasteten sich ab. Christian Salpeter zog in der 17. Minute allein von außen in Richtung Tor und machte die erste Bude. Dabergotz agierte in dieser Phase glanzlos und konnte spielerisch nicht überzeugen. Nach der Pause wurden Gegentore durch mangelhaftes Aufbauspiel gnadenlos mit Gegentreffern bestraft. Das 1:4 weckte Hoffnung bei den Gastgebern. Doch die SpG machte mit zwei Treffern alles klar. Ramon Czichon war es vorbehalten, das Ergebnis für die Heimelf erträglicher zu gestalten.