MOZ

Frankfurt (MOZ) Im Stadtgebiet verschwanden in zwei Nächten Autos. Diebe haben in der Nacht zu Montag in der Kleingartenanlage Messering einen PKW Skoda gestohlen. Dem Halter entstand ein Schaden von ungefähr 40 000 Euro. In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte in der Berliner Straße einen Transporter Opel gestohlen. Hier hinterließen die Diebe einen Schaden von zirka 17 000 Euro. Die Beamten haben in beiden Fällen umgehend die Fahndung nach den Autos eingeleitet, teilte die Polizeidirektion Ost in Frankfurt dazu am Dienstag mit.