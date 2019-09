Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Gleich der erste Kampf der neuen Regionalliga-Saison sollte die Weichen für einen erfolgreichen Abend der Kampfgemeinschaft Frankfurt/Eisenhüttenstadt stellen. Freistiler Noorollah Ahamdi war in der Gewichtsklasse bis 57 kg mit kleinen Punkten über Adam Bienkowski in Führung gegangen und erhöhte mit einem angekippten Wurf auf 10:4. Doch der Leipziger holte auf, leistete sich beim Gleichstand von 10:10 eine halbe Minute vor Ende der sechsminütigen Kampfzeit keinen Fehler mehr und siegte mit 14:10. Damit flossen zwei Mannschaftspunkte in die Wertung ein (siehe Info-Kasten), der Rückstand der Gastgeber blieb gering.

Drei Zünglein-Wettkämpfe

"Ich hatte mit einer höheren Niederlage gerechnet. Nooris Kampf war ganz stark und einer von drei Schnitzelkämpfen, die zu unseren Gunsten ausgingen. Eric Berger hat sich seinen Sieg sehr souverän und konzentriert erkämpft. Steve Brylla nahm viel Selbstvertrauen mit", sagte Mannschaftsleiter Marc Wentzke zu den Zünglein-an-der-Waage-Begegnungen, die mit dafür gesorgt hatten, dass der Vorsprung vor der letzten Ansetzung in der Boxerhalle am Olympiastützpunkt beim 19:6 groß genug für den ersten Mannschaftserfolg der Saison war.

Steve Brylla (Freistil/66 kg) hatte gegen Fabio Moleiro mit Bein- und Spaltgriffen "Pünktchen für Pünktchen" gesammelt. "Ich wollte den Ton angeben und musste warten, bis Fabio einen Fehler macht. Nach einer katastrophalen Saison mit nur einem Erfolg war der Sieg sehr wichtig für mich. Die Trainingskämpfe mit Kubanern, Amerikanern und Österreichern haben sich gelohnt", wirkte der 35-Jährige erleichtert und sieht sich auf einem guten Weg zu den Veteranen-Weltmeisterschaften im Oktober in Georgien.

Der Hallenser, der selbst beim KFC Leipzig trainiert, fand vor einem Jahr dank früherer sportlicher Kontakte zu Marcus Thätner und dessen Bruder Felix zur Kampfgemeinschaft. Marcus Thätner kam am Sonnabend gleich zum Einsatz (griechisch-römisch/86), obwohl er sich im 24-köpfigen Kader eher als Reserve sieht. Den dienstlich verhinderten Damian Hartmann vertrat er souverän und ließ den einen Kopf größeren Roman Chernov nicht zum Zuge kommen. Auch dessen Kopfstoß mit folgender Kinnblutung brachte Thätner nicht aus dem Konzept. Der 10:0-Sieg mit Rumreißern, Spiraltechnik am Boden und Rollen bescherte drei Mannschaftspunkte und ließ den 34-Jährigen strahlen: "Ich habe in den letzten Monaten wieder mehr trainiert. Mit Kondition kann man im Kampf wieder mehr denken. Die Technik ist ja da, es geht nur darum, fit zu werden", beschreibt er.

Wie schnell die Kondition in einer intensiven Begegnung schwinden kann, sahen die 150 Zuschauer mit Bedauern bei Mohammad Damankhosk (gr-r./75), der im letzten Kampf anfangs Bartosz Sikora mühelos im Griff hatte (14:5), dann aber völlig zusammenfiel. Sikora kannte kein Pardon, so dass KG-Betreuer Wentzke nach knapp vier Minuten für Damankhosk das Handtuch auf die Matte warf.

Publikum ist breitgefächert

Den insgesamt drei Niederlagen standen am Ende sieben Siege (einer kampflos) gegenüber und mit 19:10 Punkten der Mannschaftssieg zu Buche. Nicht der einzige Grund, weshalb Mario Balzer, Präsident des gastgebenden und zugleich Stützpunktvereins RSV Hansa, zufrieden war: "Es ringen nur wenige Bundesleistungszentren in einer Liga. Wir leisten uns das, um uns bekannt zu machen. Und anders als bei den Ringerturnieren erreichen wir mit der Regionalliga ein breites Publikum", begründete er.

Das hatte nicht mit Beifall und lauten Anfeuerungsrufen gespart. Mit seiner Pauke erhöhte Paul Bohn die Stimmung noch. Der 17-Jährige, der selbst ringt, zog beständig durch die Reihen. "Ich will einfach, dass alle mitmachen und jubeln", begründete er seinen Enthusiasmus. Unter den fachlich versierten Zuschauern stand mit Christian John ein schwergewichtiger Ringer vom Bundesleistungszentrum, der sich vor allem über das "Familientreffen" freute. "Für mich geht in vier Wochen die Bundesliga-Saison los. Ich ringe da jetzt für Erzgebirge Aue und kann bei den Heimkämpfen kaum noch dabei sein", erzählte der gebürtige Eisenhüttenstädter.