DPA

New York (dpa) Die Ukrainerin Jelina Switolina hat bei den US Open als erste Tennisspielerin das Halbfinale erreicht.

Switolina setzte sich in New York gegen die Britin Johanna Konta mit 6:4, 6:4 durch und steht beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison zum ersten Mal in der Vorschlussrunde. Dort trifft sie am Donnerstag auf die Gewinnerin des Duells zwischen der Amerikanerin Serena Williams und Wang Qiang aus China.