Andrea Linne

Bernau (MOZ) Die nächste große Sperrpause auf den Linien S2 und S8 gibt es ab 13. September, 22 Uhr, bis zum 16. September, 1.30 Uhr. Zwischen Blankenburg und Bernau sowie Blankenburg-Mühlenbeck-Mönchmühle müssen Fahrgäste auf Busse umsteigen. Der Ersatzverkehr beginnt gegenüber vom Bahnhof Blankenburg und führt über Karow nach Buch, Zepernick/Schweizer Straße, S-Bahnhof Röntgental, Zepernick/Kirche, Zepernick/Poststraße nach Bernau/Wohnsiedlung/S-Bahnhof Friedenstal weiter Bernau/Zepernicker Chaussee zum S-Bahnhof Bernau.

Die S8 ab Blankenburg/Bahnhofseite führt bis Mühlenbeck-Mönchmühle als Ersatzverkehr mit Bussen. Von Mühlenbeck-Mönchmühle bis Birkenwerder geht die Bahn drei bis vier Minuten später. In der Gegenrichtung hat die S-Bahn der Linie 8 in Schönfließ vier Minuten Aufenthalt und fährt von Schönfließ bis Mühlenbeck-Mönchmühle vier bis fünf Minuten später ab als gewohnt. Von Blankenfelde nach Blankenburg geht die S2 alle zehn Minuten, heißt es in der Information. Die S8 fährt auf dem Abschnitt Grünau-Pankow, teilt die Bahn AG vorab mit.