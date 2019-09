Matthias Henke

Gransee Der Bürgerbusverein Gransee bedankt sich bei allen Teilnehmern und Sponsoren seiner Feier zum 15-jährigen Bestehen am 24. August, wie Rüdiger Ungewiß im Namen des Vereins mitteilte. So habe man sich besonders über die Teilnahme vom Geschäftsführers der Oberhavel-Verkehrsgesellschaft und einer Vertreterin der Oberhavel-Holding, Amtsdirektor Frank Stege, Amtsausschussvorsitzender Christin Zehmke, Bürgermeisters Mario Gruschinkse (SPD) sowie Vertretern der Regio Nord, der Stadtverordneten-Fraktionen und weiterer Lokalpolitiker der Region gefreut. "Leider konnten wir einige Gäste nicht begrüßen, weil sie unsere Einladung ignorierten und fernblieben. Dieses Verhalten finden wir unhöflich, da wir als ehrenamtlich und unentgeltlich Arbeitende auch an arbeitsfreien Sonnabenden ein gewisses Engagement von Beamten und auch von Ehrenamtlichen erwarten", so Ungewiß, der auch bedauert, dass die Staatskanzlei in Potsdam sowie das Landratsamt das Jubiläum "ignorierten", zumal der Granseer der erste Bürgerbusverein im Kreis, im Land sowie in Ostdeutschland gewesen sei.

Ein großes Dankeschön seitens des Bürgerbusvereins geht indes an die Amtsverwaltung, die Gemeinde Sonnenberg sowie einige Unternehmer der Stadt für die finanzielle Unterstützung zur würdigen Veranstaltung dieser Jubiläumsfeierlichkeit, ebenso an Fahrgäste und alle Vereinsmitglieder, die fleißig zum Gelingen der Veranstaltung beitrugen.