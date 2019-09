MOZ

Bernau (MOZ) Am späten Montagabend fiel Polizisten ein Radfahrer auf der L200 zwischen Bernau und Rüdnitz auf, der scheinbar nicht ganz nüchtern in die Pedale trat. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Wert von 2,07 Promille. Damit war die Fahrt des 36-Jährigen beendet. Als der Radfahrer jedoch ins Bernauer Krankenhaus zur Entnahme einer Blutprobe gebracht werden sollte, wurde der Mann renitent. Er versuchte, die Polizisten aus dem Weg zu stoßen und beleidigte die Beamten. Letztlich fand sich der 36-Jährige in Handfesseln wieder. Neben der Trunkenheitsfahrt wird nun auch wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.