Wandlitz (MOZ) Wie der Polizei am Montag angezeigt wurde, haben Betrüger es geschafft, einem Senior per Trickbetrug Geld abzuluchsen. Mit einem angeblichen Lottogewinn von 175 000 Euro bewegten die Betrüger den Rentner dazu, eine "Lottosteuer" in Form von Wertkarten an die Täter zu schicken. Den angeblichen Gewinn hatte es aber nie gegeben. Kriminalisten der Inspektion Barnim ermitteln nun zu den möglichen Tätern.