Ellen Werner

Bad Freienwalde (MOZ) Er war 1990 das erste SPD-Mitglied in der Bad Freienwalder Stadtverordnetenversammlung. Den Ortsverein der Sozialdemokraten in der Kurstadt hatte Jürgen Benz mit aus der Taufe gehoben. Nun ist er 85 Jahre alt geworden. Das teilt Udo Schonert, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, über das langjährige Gründungsmitglied mit.

Die Gratulation Ende der vergangenen Woche habe allerdings für einige Unstimmigkeiten gesorgt – denn Geburtstag hatte Benz bereits am 25. Juni. Umso herzlicher sei sie nun ausgefallen, betont Schonert.

Geboren wurde Jürgen Benz, der verheiratet ist und einen Sohn hat, in Arenswalde, dem heutigen Mikosze in Polen. Politisch interessiert war er schon lange. Bei der letzten Kommunalwahl in der DDR kam er als Kandidat der Konsumgenossenschaft ins Stadtparlament. In die SPD trat er im Januar 1990 ein und wurde so automatisch das erste SPD-Mitglied des Gremiums, dessen Vorsitzender er später auch eine Zeitlang war. Einen Namen machte er sich vor allem im Finanzausschuss. Sozialdemokrat im Herzen sei er noch heute, sagt Udo Schonert über Jürgen Benz.