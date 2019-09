Alina Kirschke

Schwedt Circus Probst ist in der Stadt – sehr öffentlich, wie viele am Montagabend nahe des Oder-Centers beobachten konnten. Ziegen und Lamas unternahmen einen "Ausflug", weil ein Mitarbeiter versehentlich das Gehege offen gelassen hatte. Die Probst- Zirkusleute (insgesamt 45 gehören zum Team) reagierten schnell, suchten die Ausreißer per Fahrrad und Auto samt Pferdeanhänger. Nach einer Stunde war’s geschafft. Die Tiere waren völlig unversehrt in ihrer gewohnten, artgerechten Umgebung zurück.

Nun freuen sich die Menschen und die insgesamt 70 Pferde, Ponys, Exoten, Ungarische Steppenrinder und Kleintiere auf die Vorstellungen im 1200-Zuschauer- Zelt. Zu den Highlights gehören (bei Live-Orchestermusik) außergewöhnliche Luftakrobatik und das Exoten-Tableau mit "Darstellern" von fünf Kontinenten: Watussi-Rinder, Zebras, Kamele, Dromedare, Lamas und Emus. Vor jedem Auftritt werden sie alle "schön gemacht".

Vorstellungen, neue Festwiese (Leverkusener Straße): Do 17 Uhr (Premiere + Familientag); Fr und Sa jeweils 16/19.30 Uhr; So 11/16 Uhr