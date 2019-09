MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Ein elfjähriger Junge ist am Montagnachmittag gegen 16.40 Uhr in der Alten Langewahler Chaussee in Fürstenwalde bei einem Unfall leicht verletzt worden.

Der Junge stieß auf dem Fahrrad mit einem Moped zusammen. Wie es zu dem Zusammenprall kam, war laut Polizei am Dienstag noch unklar.

Auch die 47 Jahre alte Mopedfahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.