Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Der Trend vom vergangenen Jahr hält unvermindert an: Das Fürstenwalder Tierheim an der Berkenbrücker Chaussee beherbergt immer mehr kranke oder verletzte Katzen.

Auch amtliche Beschlagnahmungen wegen schlechter Haltung kommen öfter vor. Solch ein Fall ist der einjährige Schäferhund Odin, der noch von der alten DDR-Zuchtlinie abstammt. Seit Juni ist er im Tierheim. Ehrenamtler haben sich dort täglich um den verängstigten Rüden, der Maulkorb tragen musste, gekümmert.

Der fünfjährige Jackie stromerte in Kossenblatt bei Beeskow tagelang durch das Dorf auf der Suche nach seinem verstorbenen Herrchen. "Mit Männern kann der Rüde gut", sagt die Vizechefin des Fürstenwalder Tierheims, Christine Matzke, die jetzt für den Hund ein neues Zuhause sucht.

Aus Tierschutzgründen wurde auch der weiße Kater Pino vom Veterinäramt ins Tierheim eingewiesen. Der Perser-Mix ist sehr scheu. Sein Kumpel Chilli – ein rotgetigerter Kater – ist dagegen sehr verträglich. Der schwarze Lennox ist der Sorgenfall im Tierheim. Er hat Diabetes und bekommt zweimal am Tag eine Insulinspritze. "Das lässt er sich ohne Probleme gefallen, aber die neuen Besitzer müssten das übernehmen", erzählt Christine Matzke. Ansonsten ist Lennox zutraulich und nach Katzenmanier fidel.

Ein ganz besonderes Pärchen ist an Vogelliebhaber mit Voliere zu vermitteln. Ein Nymphensittich wurde im Juli auf dem Beerfelder Spielplatz und ein Bourke-Sittich am Bahndamm auf dem Gelände der Samariteranstalten in Fürstenwalde gefunden. Kontakt: Tierheim Fürstenwalde an der Berkenbrücker Chaussee unter Telefon 03361 2862 oder 0170 7893130.