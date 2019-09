Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Dass bürokratische Mühlen langsam mahlen, ist eine Binsenweisheit. Ihre Bestätigung findet sie abermals beim Fürstenberger Projekt Wasserspielplatz. Vor zweieinhalb Jahren war die Idee untere Anderem von Raimund Aymanns (Pro Fürstenberg) in die politische Diskussion gebracht worden.

Wie Bauamtsleiterin Sylvia Jandt am 22. August während der Sitzung der Stadtverordneten informierte, liegt der Förderantrag, der Zuwendungen für den Wasserspielplatz am Röblinsee ermöglichen soll, noch bei der Bewilligungsstelle. In diesem Fall handelt es sich um das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) in Neuruppin.

Spiel-Schiff wird integriert

Die förderfähigen Gesamtkosten für den besonderen Spielplatz beliefen sich in ihrem ursprünglichen Ansatz auf rund 160 000 Euro. Im Etat der Wasserstadt für 2019 wurde das Vorhaben sinnvollerweise mit einem anderen Projekt verknüpft, das quasi nebenan verwirklicht wird – mit der sogenannten Aufwertung der Festwiese samt des Jugendklub-Standortes. Eine 70-prozentige Förderung aus dem Leader-Programm winkt, das sind vor allem EU-Mittel für den ländlichen Raum. 270 000 Euro sind im Haushalt dafür veranschlagt, auf den Wasserspielplatz entfallen, auch als erster Bauabschnitt bezeichnet, 210 000 Euro. 60 000 Euro sollen für eine Multi-Sportanlage auf der Festwiese aufgewendet werden, die als zweiter Bauabschnitt angesehen wird.

Dass der Förderantrag noch immer in Neuruppin auf eine Bearbeitung wartet, wie Sylvia Jandt informierte, ernüchterte durchaus mehrere Stadtverordnete. Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) merkte aber an, dass es bei der Bewilligungsstelle einen großen Bearbeitungsstau gibt.

"Derzeit gibt es dort einen Engpass von 130 Anträgen, die noch zu bearbeiten sind", ließ der Bürgermeister die Parlamentarier wissen. Wenngleich ungewiss sein dürfte, wann das Projekt in die Tat umgesetzt werden kann, fest steht nach wie vor, das Spielschiff direkt am Strand, besser gesagt Spiel-Schiffswrack, soll in das Vorhaben einbezogen werden. Das bekräftigte die Bauamtsleiterin.

Morsche Bretter austauschen

Bis es soweit ist, muss aber noch einiges erledigt werden an dem Boot. Es ist älter als 20 Jahre, was man ihm auch ansieht. Wegen der Unfallgefahren für spielende Kinder, wurde der Spielplatz mit Trassierband "eingezäunt". Abgeordnete wollten wissen, wie lange denn diese Abgrenzung bestehen bleibt. "Das Boot ist ganz klar eine Unfallquelle und daher als Spielplatz nicht geeignet", erklärte Sylvia Jandt.

Selbstverständlich sei es möglich, dieses Boot auch einfach zu beseitigen und mit einem neuen zu ersetzen. Aber dann würde alles noch teurer werden, warnte die Expertin. "60 000 Euro würde ein neues Boot kosten", erklärte sie. Deshalb sei es wichtig, eher die maroden Bretter zu ersetzen.

Zumal das Spielboot in das Projekt Wasserspielplatz integriert werden soll, was durchaus als sinnvoll zu bezeichnen sei. Denn auf dem Schiff soll die Pumpe installiert werden, mit der das Wasser für die Kinder bereitgestellt wird, die an unterschiedlichen Elementen mit dem nassen Element spielen können. Voraussetzung ist aber die Bewilligung der Förderung.