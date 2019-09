Wilfried Hohmann

Müllrose Nach den Frauen hat auch die 1. Handball-Männermannschaft der Müllroser Handballer den Einzug in die nächste Landes-Pokalrunde geschafft. Allerdings war das erste Spiel für den Favoriten aus dem Schlaubetal beim 28:27 (11:9) gegen den unterklassigen Gastgeber Motor Babelsberg ein Kraftakt. Die nur mit acht Feldspielern und ohne Kreisspieler angereisten Müllroser mussten improvisieren. So streifte sich Spielertrainer Robert Kaberidis das Spieltrikot über und Mateusz Krzyzanowski wurde an den Kreis beordert. Dieser verletzte sich, was Co-Trainer Chris Junghanns vor weitere taktische Probleme stellte. Dieser hatte für Kaberidis das Coaching übernommen. Dazu trafen die Gäste auf ein engagiertes Heimteam. Dabei hatten die Gastgeber zunächst bei den Spielständen 4:2 (7.), 7:5 (13.) und 9:7 (17.) die Nase vorn, ehe den Gästen in der 19. Minute im umkämpften Spiel erstmals eine Führung zum 10:9 gelang.

Auch nach der Halbzeitpause blieb es ausgeglichen. Zwar lagen die Müllroser zunächst immer mit ein oder zwei Treffern in Front, aber die Gastgeber gaben sich zu keiner Zeit geschlagen. Ganz im Gegenteil – sie gingen in der 48. Minute mit 26:25 in Front, was die Müllroser mit zwei Treffern von Eric Zimmermann und Marc Eschenbach konterten. Als den Babelsbergern anderthalb Minuten vor dem Ende der erneute Ausgleich zum 27:27 gelang, stand die Halle Kopf. Doch Kaberidis bewahrte sein Team vier Sekunden vor dem Ende mit dem Siegtreffer vor der Verlängerung.

HSG Schlaubetal-Odervorland: Lars Möbus, Fiete Skrzypczak (beide im Tor), Mateusz Krzyzanowski 6, Paskal Korau 4, Marcel Jüterbock, Robert Kaberidis 5, Eric Zimmermann 4, Marc Eschenbach 4, David Krüger 3/2, Max Voß 3

Nachdem der HV Luckenwalde Empor Dahme mit 17:16 bezwungen hatte, kam es zum erwarteten Duell der beiden Verbandsligisten. Die HSG setzte sich 20:14 (9:8) durch. Die Luckenwalder hatten sich vor der Saison mit der ehemaligen Trainerin des Ludwigsfelder HC und Ex-Bundesligaspielerin Nicole Klante sowie den Oberliga-erfahrenen Spielern Steven Klante und Tom Gisin verstärkt.

Von Beginn an entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Das HSG-Team geriet in der ersten Hälfte lediglich beim 1:2 einmal in Rückstand. Ansonsten lag die HSG immer zwischen ein und drei Treffern in Front. So auch beim 9:6 kurz vor der Halbzeit. Allerdings versäumte sie die Vorentscheidung. Stattdessen ließ sie noch zwei Gegentore zu (9:8).

Bis zur Pause ausgeglichen

Auch bis zum 11:10 kurz nach der Halbzeit blieb es ausgeglichen. Doch dann gab es einen Ruck im HSG-Team. Vor allem in der Deckung wurde energischer zugepackt und besser verschoben. Davon profitierten vor allem die Torhüter Lars Möbus und Fiete Skrzypczak, die einige Bälle parieren und schnelle Gegenstöße einleiten konnten. Das hatte vier Treffer in Serie zum 15:10 zur Folge. Auch danach ließ die HSG nur noch ein Tor zum 15:11 zu und erhöhte zum 20:11.

HSG Schlaubetal-Odervorland: Lars Möbus, Fiete Skrzypczak (beide im Tor), Mateusz Krzyzanowski 6, Paskal Korau 3, Marcel Jüterbock, Robert Kaberidis, Eric Zimmermann, Marc Eschenbach 3, David Krüger 5/2, Max Voß 3