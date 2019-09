Tobias Karge

Müllrose (Hagen Bernard) Der Müllroser SV hat zum Saisonauftakt sein drittes Spiel in Folge verloren und ist damit in der Fußball-Landesklasse Ost Letzter. Er unterlag der SG Niederlehme mit 0:1 (0:0). Für die Gäste war es in dieser Saison der erste Punktgewinn.

Die Partie begann schwungvoll. Gleich in den Anfangsminuten bekamen die 64 zahlenden Zuschauer die erste dicke Chance zu sehen. Nach einem Zuspiel tauchte Stürmer Paul Herrmann vollkommen frei vor SG-Keeper Fabian Keitsch auf. Er vergab. Danach bestimmten lange Bälle und wenig Torchancen das Geschehen.

MSV-Trainer Dirk Herrgoß wechselte zur Pause und brachte Felix Hackel für Nick Murach. Damit kam ein wenig mehr Schwung in der Partie. Zwei Mal hatte der 23-jährige Hackel den Führungstreffer auf dem Fuß. Er vergab.

Nun kam auch die SG Niederlehme so langsam in Fahrt und spielte sich Chancen heraus. Erst rettete Eric-Gordan Kirchhoff in allerletzter Sekunde, dann war es Torwart Philipp Reschke, der einige Chancen entschärfte. Dann die ganz große Chance für die Gastgeber. Paul Herrmann umkurvte zunächst Keeper Keitsch, scheiterte dann aber aus einem Meter an einem Niederlehmer Defensivspieler.

Marcus Böttcher eiskalt

Insgesamt hatten die Müllroser die besseren Möglichkeiten. Doch in der 82. Spielminute nutzten die Gäste einen Defensivfehler eiskalt. Marcus Böttcher schob den Ball zur Gäste-Führung ein.

Dennoch betonte MSV-Trainer Dirk Herrgoß, dass es die beste Partie seiner Mannen in dieser Saison gewesen sei. "Am Spiel kann ich nicht viel schlecht reden. Heute war es die mangelnde Chancenverwertung. Drei, vier Mal standen die Spieler allein vor dem Tor, dazu gab es zwei weitere weitere Hundertprozentige. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie noch lebt. Es geht schon in die richtige Richtung, auch wenn das Ergebnis nicht so passt."

Zur allgemeinen Situation erklärte Co-Trainer Falk Küchler: "Wir sollten die bisherige Situation noch nicht als Katastrophe werten. Gerade das Spiel gegen Niederlehme hat gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir haben nicht schlecht gespielt, uns viele Chancen erarbeitet und hinten relativ wenig zugelassen. Ganz ohne Torchancen des Gegners kommt man nun mal nicht aus."

Müllroser SV: Pjhilipp Reschke – Oliver Seifert (84. Philipp Schiller), Eric-Gordan Kirchhoff, Nils Unglaube, Elias Ponta – Lukas Gräber, Jannik Krause – Nick Murach (46. Felix Hackel), Christopher Krüger, Adolf Kampioni (77. Julius Unglaube) – Paul Herrmann

Tor: 0:1 Marcus Böttcher (82.) – Schiedsrichter: Chris Strehmann (Müncheberg) – Zuschauer: 64