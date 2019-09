Jörg Jankowsky

Miersdorf Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf gewann am 3. Spieltag der Fußball-Brandenburgliga beim Aufsteiger SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen mit 4:2. Die Tore für die Doppeldörfler erzielten Martin Kohlmann, Anton Feiler und zweimal Maurice Ulm. Nach zwei Siegen und einem Remis dürfen sich die Blau-Weißen über einen durchaus gelungenen Saisonstart freuen.

"Wir waren gleich von Spielbeginn an das Team mit der besseren Spielanlage und haben am Ende völlig verdient gewonnen", zog Peter Drews, blau-weißer Vizepräsident, sein persönliches Fazit. Der Siegeswille der Gäste war sofort erkennbar. Petershagen-Eggersdorf war offensiv wacher, schneller am Ball und präziser in den entscheidenden Aktionen. Das 1:0 für die Gäste erzielte Martin Kohlmann (11.) im zweiten Nachsetzen nach Flanke von Tim Bolte. Wenig später war Kohlmann erneut präsent, allerdings per Foul im eigenen Strafraum. So sah es jedenfalls Schiedsrichter Christian Gorczak und pfiff Elfmeter. Niklas Goslinowski (15.) traf sicher zum 1:1 für die Eintracht und schickte Torhüter Kevin Pelzer ins falsche Eck.

An der Spielfreude der Doppeldörfler änderte dies jedoch wenig, Roger Sobotta und Anton Feiler besaßen die nächsten guten Möglichkeiten. Nach geschickter Balleroberung durch Tim Bolte und präziser Eingabe von Kapitän Silvan Küter durfte Feiler (22.) schließlich an seinem Geburtstag zum 2:1 einnetzen. Fast wäre vor der Halbzeit noch das dritte Gäste-Tor gefallen, doch SCE-Keeper Florian Peka parierte einen tollen Bolte-Freistoß ganz stark.

Die Bemühungen des Gastgebers nach dem Seitenwechsel zeitnah den Anschluss-Treffer zu erzielen waren sichtbar, letztlich aber vergeblich. Vor allem Maurice Ulm hatte etwas dagegen. Er beschenkte sich selbst nachträglich zum Geburtstag und seinen Verein mit zwei spielentscheidenden Toren. Nach klugem Rückpass von Feiler versenkte Ulm (59.) den Ball zuerst unhaltbar mit sattem Linksschuss ins Miersdorfer Dreiangel und erhöhte später nach starkem Pressing gegen die Zeuthener Abwehr auf 4:1. Dabei ließ er zwei Gegenspieler stehen und überwand Peka kaltschnäuzig per Lupfer. Bei konsequenter Spielführung hätte dann der Unparteiische nach klarem Foul an Küter auch Strafstoß für die Gäste pfeifen müssen …

Unnötiges Gegentor

"Wohl angesichts der hohen Temperaturen schlichen sich aber auch Unkonzentrierten in unser Spiel mit ein", beobachtete Drews den weiteren Spielverlauf. Vielleicht riss der Spielfluss ja auch durch eine weitere Trinkpause, die bei über 30 Grad und einem Tag vor dem meteorologischen Herbstanfang allen Fußballern ein wenig Erholung schenkte. "Unser Nachlassen gefiel mir natürlich zum Ende auch nicht", betonte Blau-Weiß-Cheftrainer Roman Sedlak. "So kassierten wir noch ein unnötiges Gegentor." Zum 2:4 traf Einwechsler Jonas Greib (82.) nach langem Freistoßball. Die Gäste behinderten sich dabei selbst im eigenen Strafraum. So endeten schließlich beide Halbzeiten 2:1 für Blau-Weiß. "Natürlich war es für uns bei diesem Wetter kein leichtes Spiel. Letztlich waren wir heute stark im Pressing und setzten auf ein präzises Umkehrspiel", sagte Sedlak. "Mit sieben Punkten aus drei Spielen können wir momentan sehr zufrieden sein. Das ist ein gutes Fundament."

Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf: Kevin Pelzer – Paul Westphal – Martin Kohlmann – Roger Sobotta – Florian Gerber – Steven Virhus (85. Maximilian Weber) – Maurice Ulm (90.+1 Maximilian Lichtnow) – Tim Bolte – Marvin Ghaddar – Anton Feiler (77. Denis Rolke) – Silvan Küter