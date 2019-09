MOZ

Templin Sie ist in der aktuellen Saison einfach nicht zu stoppen – die Kartpilotin Jasmin Stein. Sie startet für den MC Seelow und sicherte sich im Heimrennen auf dem Templiner Ring den dritten Sieg im dritten Kartlangstreckenrennen.

Bereits in der Qualifikation untermauerte Jasmin Stein ihre Ambitionen und eroberte sich mit einem fulminanten Auftritt die Poleposition mit beachtlichem Vorsprung. Doch ganz so einfach wollte sich die Konkurrenz dann im 19 Runden langen Rennen nicht geschlagen geben. Es gab ständige Positionskämpfe. Die Seelowerin schaffte es trotz nicht optimaler Grip-Verhältnisse, die Konkurrenten knapp hinter sich zu lassen. Im weiteren Rennverlauf setzte sich ein Trio ab. Nach hartem Kampf überquerte Jasmin Stein mit einer knappen Kartlänge Vorsprung die Ziellinie und gewann.

Nach einer schöpferischen Pause galt es nun, den Fokus auf das entscheidende zweite Rennen zu legen und Nervenstärke zu beweisen. Der rollende Start gelang und diesmal wurde es eine Demonstration der Stärke. Mit neuen absoluten Rundenbestzeiten setzte sich Jasmin vom Feld ab und raste mit stetig wachsenden Vorsprung über die Piste. Am Ende kam sie mit üppigen 16 Sekunden Vorsprung ins Ziel. Noch zwei Rennen stehen an: am 16. September im tschechischen Cheb und am 22. September in Belleben/Sachsen-Anhalt. Ebenfalls erfolgreich unterwegs war in Templin Teamkollegin Lilli Buder, die in beiden Läufen als Viertplatzierte bei den Junioren jeweils hauchdünn am Podestplatz vorbei schrammte.

