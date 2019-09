Anke Kutz

Strausberg Nach dem schönen Erfolg des KSC-Bogensportlers Frank Suffner, der bei den deutschen Meisterschaften im 3D-Bogenschießen im Harz Silber holte, kehrte auch Yanneck Regling (U 14 Compound) mit einer Silbermedaille von den deutschen Jugendmeisterschaften des DBSV aus Karlsruhe zurück.

Nach Bronze im Vorjahr und Platz zwei in der Qualifikation befand sich der jüngste Strausberger DM-Teilnehmer auch diesmal schnell auf Medaillenkurs. Mit fast vier Jahren Meisterschaftserfahrung ist er inzwischen schon ein "alter Hase" in Sachen Titelkampf.

Überraschung für Regling

Er lieferte sich auf seiner Scheibe einen spannenden Kampf mit dem Qualifikationsbesten Ruven Flüß vom BSV Eppinghoven. Nach einem Ring Führung am ersten Tag und zwischenzeitlichen 13 Ringen Rückstand fehlten am Ende doch nur zehn Ringe (1371 zu 1361) zum Meistertitel. Ein besonderes Highlight und zusätzliche Motivation vor dem letzten Durchgang wurde, das Yanneck Regling völlig überraschend vom diesjährigen Deutschen Meister und Nationalkader des DSB, Marcus Laube, ein Shirt mit den Unterschriften der Deutschen Compound-Kaderathleten überreicht bekam. Laube, der für den BSC Garbsen schießt, war als Helfer des Gastgebers auf dem Wettkampffeld unterwegs und hatte sich den Nachwuchs angesehen.

Zwölfte Medaille

Für Yanneck Regling war dies die zwölfte Medaille bei den Meisterschaften des DBSV (Deutscher Bogensportverband). Ab dem nächsten Jahr wird er in der nächsthöheren Altersklasse neben den Starts für den KSC Strausberg auch bei Wettbewerben des DSB (Deutscher Schützenbund) in den Farben der TSG Lübbenau an den Start gehen. Dies eröffnet ihm bessere Perspektiven für seine sportliche Zukunft.