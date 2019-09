Mit diesem Quartett startete das neue ESV-Angermünde-Team gegen den Gast aus Bötzow in die Landesklasse-Saison: Christin Reiß, Bela Balint, Bernd Woite und Andreas Leinert (von links). Zum Auftakt gab es ein leistungsgerechtes 7:7. © Foto: Carola Voigt

Bernd Woite

Angermünde Mit einem 7-7-Unentschieden verließen die Tischtennisherren des ESV Angermünde nach einem langen und schweißtreibenden Spiel ihre Halle – ein verdienter Punktgewinn gegen einen starken Gegner (TT-Freunde Bötzow) zum Neustart in der 1. Landesklasse, wo man bisher für den JSV Schwedt spielte.

Zur Saisoneröffnung hatte sich eine stattliche Zahl von Tischtennisfreunden eingefunden, die das Team engagiert, aber jederzeit fair unterstützte und die durchweg guten Leistungen mit Applaus belohnte. Mit den Bötzowern stellte sich ein unangenehmer Gegner in der Uckermark vor, gegen den es für die Heimmannschaft in den vergangenen Spielen stets ausgeglichene Auseinandersetzungen gab. Die Randberliner haben sich mit Andreas Ewert (Oranienburg) noch einmal verstärkt und boten Routinier Karl-Ernst Knaack an seinem Geburtstag auf.

Das neu formierte Uckermark-Team aus Angermünder, Schwedter und Prenzlauer Spielern muss sich natürlich auch selbst noch finden. Dies war im Auftaktdoppel von Andreas Leinert/Christin Reiß zu spüren, die gegen Sivio Herbig/Andreas Ewert stark starteten und die ersten beiden Sätze klar gewannen. Dann wurden die Gäste aus Oberhavel stärker, sie glichen nach umkämpftem vierten Satz (18:16) aus und entschieden letztlich auch den fünften Abschnitt mit 11:7 für sich.

Bela Balint/Bernd Woite kennen sich seit Jahren aus Schwedt – entsprechend eingespielt hatten beide gegen Jan Koch/Karl-Ernst Knaack keine Mühe, glatt in drei Sätzen zu gewinnen.

Im oberen Einzel-Paarkreuz fuhren sowohl Balint als auch Leinert gegen Herbig Siege ein. Gegen den starken Koch war an diesem Tag alle Mühe ergebnislos. Balint konnte eine 2:0-Satzführung (12:10, 16:14) nicht ins Ziel retten und unterlag im Entscheidungssatz mit 7:11. Leinert musste drei knappe Sätze verloren geben (10:12, 8:11, 11:13).

Aufsteiger Eberswalde zu Gast

Im unteren Paarkreuz hatte Woite gegen Knaack keine Mühe (3:0), musste aber im Spiel gegen Ewert über die volle Distanz, ehe er den Entscheidungsatz mit 11:6 für sich entschied. Christin Reiß verspielte sowohl gegen Ewert als auch gegen Knaack 2:0-Führungen. Mit einem 5:5-Zwischenstand ging es in die entscheidende dritte Spielrunde. Woite fand zunächst gegen Koch überhaupt nicht ins Spiel, verlor die ersten beiden Sätze deutlich, verbuchte Satz drei, um danach mit 8:11 den Kürzeren zu ziehen. Balint fuhr einen ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen Ewert ein und auch Leinert hatte nur phasenweise mit Knaack Mühe (3:1).

Leider war Christin Reiß nicht in der Lage, Herbig zu bezwingen, sodass nach ihrem 1:3 am Ende ein Team-Unentschieden auf der Anzeigetafel stand. Mannschaftskapitän Volker Klemm zeigte sich dennoch zufrieden und hob die kämpferisch überzeugende Leistung aller Angermünder hervor, die bei Temperaturen von weit mehr als 30 Grad alles gaben.

Am bevorstehenden Sonnabend gibt mit Aufsteiger Motor Eberswalde ein junges Barnimer Team seine Visitenkarte in der Angermünder Bruhn-Halle ab, das am ersten Spieltag mit einem klaren 8:0 bei Mitaufsteiger TTV Fürstenberg/Havel ein erstes Ausrufezeichen setzte.

ESV: Bela Balint (2,5), Andreas Leinert (2), Bernd Woite (2,5), Christin Reiß