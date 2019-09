Carola Voigt

Passow Der Reitclub Passow hat zum neunten Mal das "Nationalpark-Springturnier" in Pinnow ausgerichtet. Es fügte sich ein in das Programm des Deutsch-polnischen Nationalpark-Erntefestes. Nach zwei Tagen bei brütender Hitze waren am Ende auch die neuen Uckermarkmeister im Springreiten ermittelt.

Lokalmatador Phillip Hoffmann vom PSV Pinnow erreichte mit 220 Zählern – der insgesamt höchsten vergebenen Punktzahl des Championats – Platz 1 in der Leistungsklasse 3-1. Den Sieg in der LK 4 errang Danila Schröter vom RSC Holzendorf (218). LK-5-Siegerin wurde Emilia Kreuzfeld vom RFV Steindamm Storkow (216) und Eva Bella Lehmann vom PSV Hof Pappelwerder gewann mit 211 Punkten die Konkurrenz in der LK 6.

Insgesamt 303 Nennungen hatte es im Vorfeld für das zweitägige Turnier gegeben, wirklich gestartet sind dann 211 Reiter- Pferd-Paare. "Die hohen Nennzahlen für die ausgeschriebenen 14 Prüfungen schmeichelten uns schon etwas – doch als es jetzt am Wochenende soweit war, machten viele wohl aufgrund der großen Hitze einen Rückzieher, um sich selbst und freilich auch die Tiere zu schonen", erzählte Turnierleiter Werner Bogs.

Solch eine Differenz zwischen Meldungen und tatsächlicher Starterzahl rüttelt dann natürlich den Zeitplan durcheinander. Gleich für die erste Prüfung des Tages hatten beispielsweise 35 Sportler ihren Start avisiert, 16 waren dann tatsächlich im Parcours. "Demzufolge waren wir wesentlich früher durch, aber man kann die nachfolgenden Prüfungen auch nicht einfach vorziehen, weil die Teilnehmer auf die Zeitplanung eingerichtet sind. Es kommt so zu reichlich Leerlauf, der auch die Zuschauer ärgert.

Erfreulich war andererseits die gute Beteiligung in den zwei Wettbewerben für Nachwuchsreiter", freute sich Bogs.

In den 14 Prüfungen gab es fünf uckermärkische Siege. Thomas Schröter aus Holzendorf gewann die Sprinpferdeprüfung Klasse A** und auch die Springpferdeprüfung der Klasse L. Emilia Kreuzfeld kam in der Springprüfung Klasse A* auf Platz 1. Josy Kohlheim von den Pferdefreunden Stendell zeichnete sich im Stilspringen der Klasse A* mit 27 Teilnehmern als Beste aus und der Pinnower Phillip Hoffmann wurde Erster in der Springprüfung Klasse M* mit Siegerrunde. Hinzu kamen drei Silber- und sieben Bronzeschleifen für uckermärkische Reiter-Pferd-Paare.

Noch drei Saison-Wettbewerbe

Einige Pferdesportler werden sich bestimmt bereits am kommenden Sonntag in Schapow beim traditionellen 23. Springturnier wieder treffen. Hier stehen aber nur fünf Prüfungen im Programm – im Laufe der Jahre wurde aus einem großen zweitägigen Turnier ein kleiner Wettbewerb, weil sich der ganze Aufwand einfach nicht mehr lohnt, betonen die Gastgeber.

Am 21. September werden beim Reitertag in Schwedt die besten Nachwuchsreiter ermittelt. Ein Fahrertag der Kutschensportler in Potzlow beschließt die Saison am 21./22. September.