Britta Gallrein

Bernau Als guter Gastgeber erwies sich der TTC Bernau. Der Tennis-Verein hatte zu den "19. Barnim Open" eingeladen, einem offenen DTB-Ranglistenturnier. Die vorderen Plätze überließen die Bernauer diesmal durchweg den Gäste-Spielern.

Gefolgt waren der Einladung auf die Anlage des TTC SportForum Bernau 132 Spieler, die meisten aus Berlin und Brandenburg. Aber auch aus Hannover oder Schleswig-Holstein reisten einige an.

"Die Jugendlichen der Tennisschule sammelten wertvolle Erfahrungen, konnten ihren erfahrenen Gegnern aber nichts entgegensetzen", brachte es TTC-Pressesprecherin Karen Thulmann auf den Punkt.

TTC-Spieler Yven Gentzmann verlor das erste Spiel 0:6 0:6 gegen den an vier gesetzten Patrik Hinz. In der Nebenrunde unterlag er gegen den vier Leistungsklassen besseren Johannis-Vincent Rimkus vom SV Zehlendorfer Wespen mit 0:6, 1:6. Seine Trainerin war mit der gezeigten Leistung dennoch zufrieden und auch Karen Thulmann weiß, dass in dem jungen Spieler noch mehr steckt. "Von ihm erwarten wir uns so einiges", erklärt sie.

Felix Hein gewinnt Nebenrunde

Bei den U18 Junioren trat der Barnimer Felix Hein an. In der TTC Tennisschule entdeckt, spielt er inzwischen für den TK Blau Gold Steglitz. Für ihn stand zu Beginn ebenfalls eine Niederlage (4:6 2:6) gegen Jonathan Schleicher vom LTTC Rot-Weiß. In der Nebenrunde allerdings sicherte er sich zwei Siege, gewann gegen seinen Vereinskameraden Jacob Bohl die U18 Nebenrunde (6:0 6:3).

Hanka Budich verlor gegen Kataharina Winkler, die bei den Berliner Meisterschaften im Halbfinale (U12) steht, 0:6 0:6. Max Hein musste bei der U18 gegen einen älteren und zwei Köpfe größeren Spieler antreten und verlor 2:6 2:6 – schlug sich dennoch sehr wacker. Maximilian Voigt und Julius Janowski (beide U14) spielen noch nicht so lange und verloren 0:6 0:6 sowie 2:6 0:6.

Spannende Barnim-Derbys

Am spannendsten aus Barnimer Sicht war das Herren 50 Feld. Hier kam es zu zwei Lokalderbys: Ingo Morano vom TTC SportForum verlor gegen Rene Jane vom Eberswalder TC sehr deutlich mit 0:6 0:6. Im zweiten Barnimduell setzte sich ebenfalls der Ober- gegen den Niederbarnim durch. Thomas Riehl vom TTC SportForum unterlag Torsten Klauß vom Eberswalder TC mit 0:6 6:3. Der Eberswalder Torsten Klauß schaffte es bis ins Halbfinale und musste sich erst dort Jens Reiner Behrendt vom Grunewald TC mit 3:6 2:6 geschlagen geben. Ebenfalls bei den Herren 50 ging Matthias Paul vom Bernauer TTC an den Start. Auch er unterlag jedoch seinem Gegner Grzegorz Przybylski mit 2:6 und 0:6.

Keine Chance für Sabine Peters

Bei den Damen 40 schickte der TTC SportForum Sabine Peters ins Rennen. Sie konnte der an Nummer zwei gesetzten Luise Tscharntke vom Neuenhagener TC nichts entgegensetzen.