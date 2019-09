Lukas Grybowski

Ortsmarke (MOZ) "Das war der teuerste Sieg seit langer Zeit", ordnet Grün-Weiss Ahrensfeldes Trainer Jürgen Beyer den 4:1-Auswärtserfolg bei Grün-Weiß Brieselang in der Landesliga Nord ein.

Dabei kamen die Ahrensfelder gut in die Partie. "Wir waren von Anfang an wach und gut da", erzählt Trainer Beyer. So brachte Thomas Illig die Gäste nach 20 Minuten verdient in Führung. Noch kurz vor dem Seitenwechsel stellte Stürmer Patrick Hamel mit einem Doppelschlag (38./45.) die vorentscheidende 3:0-Pausenführung her.

Kurz nach dem Seitenwechsel dann der große Schock. Brieselangs Keeper Eike Doth wollte einen langen Ball außerhalb seines Strafraums wegschlagen, doch Patrick Hamel ist einen Bruchteil eher am Ball und spitzelte ihn weg, so erwischt ihn der Keeper voll am Schienbein. "Man hat es sofort gehört, es gab einen tierisch lauten Knall. Ich hab die Szene immer noch im Kopf", erzählt Beyer. Der Brieselanger Keeper sah für diese Aktion die rote Karte (53.). "Ich habe am Sonntag noch mit ihm telefoniert und er hat Glück, dass es ein glatter Schien-und Wadenbeinbruch ist, der jetzt konservativ behandelt wird", erzählt Beyer. "Er hat schon letztes Jahr eine super erste Saison gespielt und sich jetzt nochmal gesteigert. Wir sind im Sturm jetzt auch nicht reich besetzt, aber wir haben einen großen Kader, der das auffangen muss", erzählt Jürgen Beyer.

Kurz nach der schweren Verletzung kommt Brieselang zum 1:3-Anschlusstreffer. "Wenn sie noch ein zweites Tor machen, kann das auch kippen", berichtet der Trainer. Doch neun Minuten vor Schluss machte Eduard Demcenko mit dem 4:1 alles klar. "Der Sieg war verdient, wir waren klar die bessere Mannschaft", analysiert Jürgen Beyer. "Es gab aber keine große Siegesfeier. Alle sind bedrückt nach Hause gefahren", beschreibt der Coach.

Ahrensfelde: Tim Reuter – Leandro Rodriguez Weber, Hagen Opitz, Nick Meißner, Alexander Kaatz, Patrick Hamel (52. Richard Witte), Blenard Colaki, Foday Darboe, Thomas Stoltz (70. Eduard Demcenko), Dominic Gesierich (73. Pascal Klinkmann), Thomas Illig