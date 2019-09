Claudia Duda(MOZ

Oberhavel Insgesamt 1 641 Geburten wurden im vergangenen Jahr in Oberhavel gezählt. Damit liegt der Landkreis in der Bevölkerungsstatistik in Brandenburg an zweiter Stelle. Die mit Abstand meisten Kinder wurden in Potsdam geboren. Hier wurden 1 970 Kinder von ihren Müttern begrüßt. Diese Zahlen hat das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg jetzt veröffentlicht. Allerdings war die Geburtenzahl in Oberhavel etwas niedriger als im Jahr 2017, als insgesamt 1 672 "Lebendgeborene", so der Fachbegriff, registriert wurden.

Nicht alle Kinder wurden auf der Entbindungsstation der Oberhavel-Kliniken in Oranienburg geboren. Dort erblickten 2018 insgesamt 816 Kinder das Licht der Welt. Die Differenz ergibt sich dadurch, dass Eltern ihren Nachwuchs auch in Berliner Kliniken oder betreut von freien Hebammen zur Welt bringen. Auch nach Templin oder nach Neuruppin fahren werdende Eltern zur Entbindung in Kliniken.

Nach Angaben des Statistikamtes lag in Brandenburg bei insgesamt 19 881 Kindern, die geboren wurden, die zusammengefasste Geburtenziffer bei 1,61 Kindern je Frau, das war ein Rückgang um 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit gebaren den Angaben zufolge 1,54 Kinder je Frau und damit 1,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Die wenigsten Geburten wurden landesweit in Frankfurt (Oder) (442) und im Landkreis Prignitz (500) gezählt.