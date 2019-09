Manuela Bohm

Premnitz/Rathenow (MOZ) Über die Umbrüche in der Industriestadt Premnitz in den ersten Jahren der 1990er entwickelten die Mitfahrer des Theaterschüffs im vergangenen Jahr das Stück "Treue Hände". Nun sind zwei weitere Stücke unter diesem Titel eingeprobt. Nach dem Piloten, uraufgeführt 2018 in Premnitz, kommt das Theaterschiff am kommenden Sonntag, 8. September mit "Treue Hände - Folge 1" in die Havelstadt. In diesem Stück geht es um persönliche und wirtschaftliche Umbrüche zur Wendezeit, speziell um das Kaltwalzwerk Oranienburg, das von der Treuhand abgewickelt wurde. Um 16.00 Uhr beginnt das Stück.

Folge 2 der Theaterserie zeigen die Schauspieler in Rathenow. Am Alten Hafen werden sie ab dem 13. September festmachen. "Treue Hände - Folge 2" wird am 13. September um 19.00 Uhr gezeigt. Am folgenden Tag, 14. September, steht "Hinter den Fenstern" auf dem Programm, Beginn: 19.00 Uhr. Dieses Stück ist eine Mischung aus Schauspiel- und Puppenspielkunst. Es befasst sich mit der Problematik des Ärztemangels auf dem Land.

Am Sonntag, 15. September, 16.00 Uhr bespielt das Theater Lichtblick die schwimmende Bühne mit "Miteinander, Füreinander, Gegeneinander".