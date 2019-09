Klaus D. Grote

Oranienburg Vielfalter haben die Schüler des Louise-Henriette-Gymnasiums die 90 bunten Schmetterlinge genannt, die in der AG Toleranz der Lehrerin Juliane Reinert zusammen mit dem Oranienburger Künstlerehepaar Sveta Esser-Pauker und Alexander Pauker entstanden sind. Am Dienstag wurden sie im Oranienwerk fertiggestellt. Am 1. Oktober sollen die unterschiedlich gestalteten Vielfalter aus Metall zum 25-jährigen Schuljubiläum im Foyer zu sehen sein. Eine große Skulptur aus schwebenden Vielfaltern soll möglichst bald draußen vor der Schule im Rosengarten errichtet werden. Um eine Finanzierung der hoch schwebenden Falter zu ermöglichen, wurden sie für den aktuellen Bürgerhaushalt vorgeschlagen.