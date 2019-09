Gabriele Rataj

Wesendahl (MOZ) Bogoslawa, die polnische Saisonhelferin bei der Apfelernte in der BB Brandenburger Obst GmbH in Wesendahl, lacht genauso anziehend wie die frisch gepflückten Früchte aus den Kisten. Wie alle Landwirte und speziell die Obstbauern der Region haben auch die Wesendahler in diesem Jahr erneut unter Witterungsextremen zu leiden. Die Qualität (im Bild die Sorte Gala) ist jedoch gut. Den mit Tröpfchenbewässerung versehenen Teilen der Apfelplantagen machte die große Trockenheit weniger aus, wenngleich die Kosten dafür steigen. Von Hagel blieb man glücklicherweise verschont. Am Montag hatte Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger offiziell die Brandenburger Apfelerntesaison in Groß Kreutz eröffnet.