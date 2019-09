Orte, die am Tag des offenen Denkmals teilnehmen: Mords Eck in Fürstenwalde. © Foto: Bettina Winkler

Orte, die am Tag des offenen Denkmals teilnehmen: Mausoleum in Ratzdorf. © Foto: Stefanie Ender

Orte, die am Tag des offenen Denkmals teilnehmen: das Flächendenkmal in Eisenhüttenstadt. © Foto: Gerrit Freitag

Orte, die am Tag des offenen Denkmals teilnehmen: das Herrenhaus in Heinersdorf. © Foto: privat

Orte, die am Tag des offenen Denkmals teilnehmen: das Kloster in Neuzelle. © Foto: Gerrit Freitag

Im einstigen Pionierhaus in Eisenhüttenstadt findet die zentrale Auftaktveranstaltung in Oder-Spree statt. © Foto: Janet Neiser

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur." So lautet das Motto des diesjährigen Tags des offenen Denkmals, der am Sonntag bundesweit begangen wird. Auch im Landkreis Oder-Spree und in Frankfurt (Oder) gibt es wieder Ausflugstipps im Rahmen der größten Kulturveranstaltung Deutschlands.

Seit 1993 wird der Tag, der immer am zweiten Sonntag im September stattfindet, von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz koordiniert. Verantwortlich für das Programm in den Denkmalen sind die örtlichen Veranstalter.

Bad Saarow

Das Scharwenka Haus, das durch die gleichnamige Stiftung und das Kulturforum betrieben wird, öffnet von 10 bis 15 Uhr seine Türen. Jede volle Stunde gibt es ein etwa 20-minütiges Reproklavierkonzert. Das Scharwenka Haus, dessen Bauherr der Komponist Franz Xaver Scharwenka (1850-1924) war, befindet sich in der Moorstraße 3.

Beeskow

Auf der Burg können die Ausstellungen kostenfrei besucht werden. Zudem gibt es um 10 und 14.30 Uhr kostenfreie Führungen im Musikmuseum und durch die Burganlage (11 und 15.30 Uhr).

Briesen

In und an der Kersdorfer Schleuse sehen und erleben Besucher von 11 bis 16 Uhr wasserbauliche Ingenieurskunst. Es gibt Führungen und Erklärungen zur Geschichte des 1891 eröffneten Bauwerks. Treffpunkt ist am Tor auf der Südseite, festes Schuhwerk wird empfohlen.

Eisenhüttenstadt

In der einstigen Planstadt ist die Entwicklung der DDR-Architektur nachzuempfinden. Bei einem etwa zweistündigen Rundgang ab 14 Uhr werden stadtbildprägende Gebäude aufgesucht. Um eine telefonische Voranmeldung wird gebeten, Tel. 03364.417355.

Im ehemaligen Pionierhaus "Konstantin Saslonow" an der Friedrich-Engels-Straße befindet sich eine der schönsten Treppen in Eisenhüttenstadt, heißt es. Diese schwebt im Raum. Ab 10 Uhr öffnen sich die Türen, zu dem Gebäude, das zum Teil von der Musikschule genutzt wird.

Erkner

Die Autobahnmeisterei in Erkner, An der Autobahn1, ist eines von sieben historischen Meistereigehöften. Dort können Neugierige sich ab 10 Uhr die autobahngeschichtliche Sammlung ansehen. Führungen werden stündlich angeboten.

Friedland

Auf der Burg, Pestalozzistraße 3, findet am Sonntag von 10 bis 15 Uhr ein Trödelmarkt statt. Zudem können Besucher an Burgführungen teilnehmen.

Fürstenwalde

"Mords Eck", Mühlenstraße 17, das klingt nach Geschichte(n). Bis 1936 beherbergte es eine Brauerei. Ab 1889 war ein Ludwig Mord der Besitzer. Heute betreiben die Nachfahren dort einen Getränkehandel. Es gibt auch einen Museumskeller. Geöffnet ist das Haus von 12 bis 18 Uhr.

Neuzelle

Gleich drei Angebote hält Neuzelle parat: Auf dem Klostergelände werden ab 11 Uhr verschiedene Führungen angeboten. Geöffnet ist Brandenburgs einzig vollständig erhaltene Zisterzienseranlage von 10 bis 18 Uhr. Treffpunkt für die halbstündlichen Führungen ist am Klosterportal. Informationen gibt es auf www.750jahre-klosterneuzelle.de.

Im historischen Strohhaus, Slawengrund 11, das 1780 erbaut wurde, gibt es von 11 bis 17 Uhr Führungen. Hausgemachter Kuchen, Kaffee und Tee sorgen für eine einzigartige Atmosphäre.

Das alte Wohnhaus, Kirchstraße 1, steht nur an diesem Tag von 12 bis 16 Uhr Besuchern offen. Es handelt sich um einen 1750 errichteten Fachwerkbau. Es gibt Stockbrot und Töpfern für Kinder sowie Dias aus vergangenen Zeiten.

Schwerzko

Schausägen am historischen Sägegatter wird an der Schwerzkoer Mühle, Schwerzkoer Straße 41, angeboten. Um 11, 13 und 15 Uhr starten Führungen.

Ratzdorf

Das sanierte Ratzdorfer Mausoleum der Familie Ropert auf dem Friedhof wird zugänglich gemacht. Um 10 und 14 Uhr sind Vorträge zu Restauration und Familiengeschichte geplant. Das Mausoleum ist ganztägig offen, ein Blick in die Gruft möglich.

Die Ratzdorfer Kajüte macht um 10 Uhr auf. Von 10.30 bis 13 Uhr gibt es Fachführungen durch das sanierte Haus. Ab 11 Uhr lädt zudem ein Antik- und Trödelmarkt ein. Von 14 bis 17 Uhr werden erneut Führungen angeboten.

Steinhöfel

Das 1790 erbaute Amtshaus in Steinhöfel, Alter Gutshof 2, empfängt von 11 bis 17 Uhr Besucher. Um 14 Uhr beginnt eine Kinderaktion. Seit 2011 wird das Haus als Bibliothek, Eiscafé und Galerie genutzt.

Die Dorfkirche, Demnitzer Straße, ist am Sonntag geöffnet, und zwar von 13 bis 18 Uhr. Führungen gibt es nach Bedarf. Kinder können malerisch aktiv werden.

Heinersdorf

Das alte, schlossartige Herrenhaus, Hauptstraße 36c, ist von 11 bis 18 Uhr zu besichtigen. Die Grundschule Heinersdorf zeigt Arbeiten aus Kunstprojekten.

Storkow

Auf der Burg in Storkow beginnen um 11 und 14 Uhr Führungen zum Thema "10 Jahre Wiederaufbau und Nutzung der Burg". In dem Kulturzentrum kann die Dauerausstellung "Mensch und Natur – eine Zeitreise" besichtigt werden."

Frankfurt

Die Heilandskapelle, Eichenweg 41, steht von 10 bis 16 Uhr offen. Im Turmzimmer der 1915 bis 1916 errichteten Holzkirche gibt es eine Ausstellung.

Das Alte Kino ist am Sonntag ab 10 Uhr geöffnet. Stündlich finden geführte Rundgänge statt. Auch Filme werden dort gezeigt.