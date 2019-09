Eva-Martina Weyer

Schönermark (MOZ) Sie ist Gesprächsstoff in Schwedt und in Dorftreffs: die genehmigte Eingemeindung von Schöneberg nach Schwedt und die Klage von Bürgermeistern des Amtes Oder-Welse dagegen. Die Schöneberger befürchten, dass sich durch die Klage der Bürgermeister von Mark Landin, Berkholz-Meyenburg, Pinnow und Passow die Eingemeindung weiter verzögert. Seit zweieinhalb Jahren wollen sie raus aus dem Amt Oder-Welse. Jetzt hat das Innenministerium die Gebietsänderung genehmigt. Doch man lässt Schöneberg nicht ziehen.

Das ist eine abgekartete Sache aus Sicht von Hans-Otto Gerlach, Gemeindevertreter in Berkholz-Meyenburg: "Der Beschluss zur Klage wurde bereits im Mai und Juni gleichlautend in den Gemeindevertretungen außer Schöneberg in nichtöffentlicher Sitzung gefasst, offensichtlich in Erwartung des nun vorliegenden Bescheides. Die Klage zahlen alle Gemeinden, auch Schöneberg."

Silvio Moritz als Passower Bürgermeister sagt: "Es ist ja nicht so, dass Schöneberg weggeht und alles ist gut. Wir haben Klärungsbedarf, was mit den anderen Gemeinden passiert. Einwohner sagen, dann soll doch Schöneberg gehen, aber die anderen Gemeinden dürfen dadurch nicht schlechter gestellt werden."

Schwedts Bürgermeister Jürgen Polzehl ist "fassungslos über die Töne, die aus dem Amt Oder-Welse herüber schallen. Widerlich ist nicht die Entscheidung des Innenministeriums, sondern die Missachtung des Bürgerwillens der Schöneberger."

Um diesem Bürgerwillen zu entsprechen, hat Schwedt großzügige Angebote gemacht: Die Stadtverordneten beschlossen, dass Schwedt die Schulden der Gemeinde Schöneberg übernimmt – 800 000 Euro. Das Amt wäre auf einen Schlag finanziell entlastet, zumal außer Pinnow auch die anderen Gemeinden verschuldet sind. Der Angebotsrahmen beinhaltet ebenso den Erhalt der Grundschule Pinnow und den Übergang von Personal der Amtsverwaltung nach Schwedt.

"Der Gebietsänderungsvertrag regelt die Eingemeindung. Dieser Vertrag ist vom Amtsdirektor mit unterschrieben worden und lag dem Innenministerium vor. Es macht keinen Sinn, dagegen zu klagen. Wenn einer etwas nicht will, kann man mit ihm nicht verhandeln. Dann ist es populär, sich aufzuregen", sagt Jürgen Polzehl. "Ich wünsche mir eine schnelle juristische Entscheidung, damit wir endlich zu einer sachlichen Stadt-Umland-Kooperation zurückkehren können."

Die Sache liegt nun bei Gericht

Die Klage würde dann beim Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) liegen. Über die Verfahrenslaufzeit kann nur spekuliert werden. Bettina Locklair aus Schöneberg ist überzeugt: "Die Genehmigung des Innenministeriums hat uns alle erleichtert. Das setzt neue Potenziale frei, auch wenn jetzt geklagt wird."