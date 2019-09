Manja Wilde und Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) 4900 Kubikmeter Beton und rund 620 Tonnen Stahl stecken in dem Dreigeschosser, der in den vergangenen vier Monaten an der Beeskower Chaussee in die Höhe gewachsen ist. Sascha Gehm, Kreisdezernent für Infrastruktur und Bauwesen, nennt diese Zahlen am Dienstag in seiner Rede zum Richtfest, das den nächsten Bauabschnitt der Spree-Oberschule einleitet.

Zurzeit werde die Montage der Fenster, der Stahl-Glasfassade sowie der Haustechnik geplant, sagt Bauleiter Lutz Wache. 18 von insgesamt 38 Aufträgen sind bisher vergeben. "Wir rechnen mit einer termingerechten Übergabe zum Dezember 2020." Auch die bisherigen Baukosten, so Gehm weiter, bewegen sich im geplanten Budget in Höhe von 18,7 Millionen Euro.

Anders sieht es bei der Grundschule aus, die auf dem benachbarten Finanzamt-Grundstück entstehen soll. Das Land hatte es im Mai unentgeltlich an den Kreis übertragen und für den Schulneubau acht Millionen Euro aus dem kommunalen Infrastrukturprogramm des Landes zur Verfügung gestellt. Die reichen aber laut aktueller Kostenschätzung von 13 Millionen Euro nicht aus, sagt Gehm. Eine Studie solle nun herausfinden, ob sich die alte Bausubstanz weiternutzen lässt.

Das Konzept der Stadt Fürstenwalde sieht vor, dass am Schulzentrum auch ein neuer Hort gebaut wird. "Der Landkreis ist nicht abgeneigt, er möchte ihn nur nicht selbst betreiben", sagte Stefan Wichary, der Erste Beigeordnete, im Sozialausschuss. 170 Kita- und Hortplätze weist der Maßnahmenplan der Stadt dafür aus. Damit würden die 85 Plätze in der Kita Anne Frank, die derzeit blockiert sind, frei.

Neue Hortplätze entstehen

Die Stadt möchte auch andernorts neue Kita- und Hortplätze schaffen. Mit Rahn-Education gebe es "intensive Gespräche", sagte Wichary. Der freie Träger will in der Trebuser Straße eine Kita bauen. Die Eröffnung sollte bereits 2018 sein. Nun ist der Baustart der Einrichtung mit 110 Plätzen für 2019/20 angegeben.

Ferner ist ein Ersatzbau für die Awo-Kita Buratino geplant. "Die Wowi wird ein Gebäude in der Küstriner Straße errichten und an die Awo vermieten", sagte Wichary. Umzug: Mai 2021. Das alte Kita-Gebäude will die Stadt leer ziehen, erweitern und den Innenhof überdachen, um es ganz dem Hort "Sternschnuppe" zur Verfügung zu stellen. Der soll um eine Vorschulgruppe erweitert werden. Diese könne "Rücksteller" aufnehmen, also Kinder, die noch nicht schulreif sind, so Wichary.

Überdies sollen die Horte der Fontaneschule zusammengeführt werden. Wichary nannte ein neues Hortgebäude auf dem Schulgelände als Ziel – aktuell entsteht dort der Schulerweiterungsbau.

Generell wolle man die Kapazität der städtischen Einrichtungen erhalten, durch Hortbetreuung blockierte Krippen- und Kindergartenplätze freigeben und den Aufbau neuer Plätze durch freie Träger unterstützen. Das vorgelegte Konzept sei auf Grundlage des Kita-Bedarfsplanes des Landkreises entstanden, sagte Wichary. Wobei die Stadt davon ausgehe, dass der Bedarf an Krippen- und Kindergarten-Plätzen ab 2019 zurückgehe, während der Bedarf an Hortplätzen steigt.