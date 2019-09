Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Die Stadt Erkner will einen Vertrag mit dem Landkreis kündigen, der die Erhebung von Kita-Beiträgen für Erkneraner Kinder betrifft, die in Berliner Einrichtungen betreut werden.

Damit könnte die Stadt Ausgleichszahlungen in Höhe von etwa 120 000 Euro sparen, die sie laut Haushaltsplan 2019 an den Kreis leistet. Der Bildungsausschuss hat diesen Vorschlag der Verwaltung am Montagabend ohne Gegenstimmen befürwortet. Die drei Vertreter der SPD enthielten sich.

Ziel: Neuregelung 2021

Das Thema betrifft vordergründig nur die Randgruppe von um die 50 Familien, deren Kinder Berliner Kitas besuchen. Von einer Regelung dieser Frage hängt aber ab, wie es mit der Neuordnung der Elternbeiträge für alle Erkneraner Familien mit Kita-Kindern, das sind um die 800, weitergeht.

Das könnte nach den Worten von Bildungsressort-Leiterin Claudia Warmuth dann so laufen: 2021 könnte die Kita-Satzung aus dem Jahr 2001, die bis zum heutigen Tag angewandt wird, ganz aufgehoben werden; dann gäbe es Gespräche mit den freien Trägern, um Eckpunkte für Beiträge und Essensgelder zu erarbeiten, die dann von den Stadtverordneten beschlossen werden könnten. Das kann so nur sein, weil Erkner – als einzige Kommune in Oder-Spree außer Beeskow – selbst keine Kita betreibt.

Im Verlauf der Diskussion um eine neue Satzung für die in Berlin betreuten Kinder, die indirekt auch die Weichen für die Beiträge in Erkner gestellt hätte, hatte es im Winter heftige Proteste gegen die Vorschläge der Verwaltung gegeben, die vielen Eltern überhöht erschienen. Dann kamen Zweifel an Zuständigkeitsfragen auf. Denn eigentlich ist die Erhebung der Beiträge von den Eltern, deren Kinder in Berlin eine Kita besuchen, eine Angelegenheit des Landkreises; so regelt es ein eigens geschlossener Staatsvertrag zwischen Brandenburg und Berlin.

Der Landkreis hat nun öffentlich-rechtliche Verträge mit den Gemeinden geschlossen, und überträgt mit ihnen die Aufgabe. Dafür, so die Auffassung der Stadt, die Fachanwalt Christoph Baum am Montagabend noch einmal darlegte, gibt es keine Rechtsgrundlage. Der Kreis hält indes an seiner Sichtweise auf die Rechtsfragen fest, eine genauere Erläuterung gebe es nicht, sagten Baum und Warmuth auf drängende Nachfragen von Jana Grubert (SPD) und Silke Voges (Linke).

Auf MOZ-Nachfrage sagte Christian Stauch, persönlicher Referent des Landrats, am Dienstag, der Kreis würde gern den Vertrag mit der Stadt fortsetzen. Eine Kündigung durch die Stadt würde dazu führen, dass Erkneraner Eltern, die ihr Kind in Berlin betreuen lassen wollen, dies künftig in Beeskow statt in Erkner genehmigen lassen müssten, sagte Stauch. "Das ist deutlich mehr Bürokratie."

Die Stadt rechnet damit, so steht es auch in der Vorlage, dass eine Kündigung – wenn sie denn tatsächlich beschlossen wird – zu einem Rechtsstreit mit dem Landkreis vor dem Verwaltungsgericht führt. Die Kosten seien nach Aussage von Baum schwer zu prognostizieren.