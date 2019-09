Komplett saniert: Katrin Bartel (vorne rechts), Leiterin der DRK-Kita Entdeckerland, eröffnete das Sommerfest und ließ Revue passieren, was in den vergangenen 14 Monaten gebaut wurde. © Foto: Stefan Lötsch

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Himmel war zwar etwas bedeckt, aber am Dienstag herrschte im Ludmilla-Hypius-Weg Feierlaune. Die DRK-Kita-Entdeckerland wurde nach einer umfangreichen Sanierung mit einem Sommerfest eingeweiht. Auch wenn es während der Bauphasen mehrere Hürden zu meistern galt, so lautet das Fazit von Kita-Leiterin Katrin Bartel: "Wir freuen uns jeden Tag hierherzukommen."

Freude hat derweil den Verantwortlichen die Bauphase nicht immer bereitet. Allein schon die Tatsache, dass die Sanierung unterm Strich teurer geworden ist, als ursprünglich geplant. 1,8 Millionen Euro müssen aufgewendet werden, sagt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung. Ursprünglich waren 1,3 Millionen Euro veranschlagt worden.

Ein Grund für die Kostensteigerung waren unvorhergesehene Ereignisse. So musste das Dach komplett neu gemacht werden, was geplant war. Während der Bauphase aber kam es zu starkem Regen. Das Wasser konnte von dem provisorischen Dach nicht abgehalten werden. Es kam zu einem erheblichen Wasserschaden. Katrin Bartel nahm es positiv, und erwähnte in der langen Liste dessen, was gemacht wurde, auch, dass die Wände neu gestrichen und neue Fußböden verlegt wurden.

Michael Reichl erwähnte, dass der Essensaufzug ebenfalls nicht ursprünglich auf der Sanierungsliste stand. Auch er musste erneuert werden, weil es sonst keine Betriebserlaubnis mehr gegeben hätte. Nicht nur da machte der Bauherr die Erfahrung, dass Vorschriften und Auflagen sich ständig ändern, was solche Maßnahmen nicht unbedingt preiswert machen.

Dach wurde komplett erneuert

Der aufwendigste Teil bei der Maßnahme war die komplette Erneuerung der Dachkonstruktion. Die stammte noch aus den Anfangsjahren des Gebäudes. "Das Dach war schon zu DDR-Zeiten undicht", erklärte Michael Reichl. Das Objekt wurde auch komplett gedämmt. Nicht nur da hofft Thomas Scholz, Bereichsleiter Hoch- und Tiefbau, dass sich dies später positiv in der Betriebskostenabrechnung bemerkbar macht. Ebenso bei der Elektronik, die komplett erneuert wurde. künftig wird das Gebäude mit stromsparenden LED-Leuchten beleuchtet.

Während der Bauzeit musste das Gebäude komplett geräumt werden. Die Kinder und Erzieher waren in der Zwischenzeit im Brunnenring untergebracht. Katrin Bartel erinnerte kurz daran, dass es bei der Rückkehr Unannehmlichkeiten gab, weil die Kita zum vorgegebenen Zeitpunkt noch nicht zur Verfügung stand. Aber dieser Ärger spielt an diesem Tag keine Rolle mehr.

Rollerstrecke ist entstanden

Durch den Umzug hat es im Haus Veränderungen gegeben. Katrin Bartel drückte es so aus: "Die Kleinen sind nach unten, die Großen sind nach oben gezogen." Die Krippe befindet sich nun in den unteren Etagen. Das hat auch Umbauten bei den Sanitäranlagen erforderlich gemacht, erklärte Michael Reichl. Der Stadt gehört das Gebäude, deshalb ist sie auch Bauherrin.

Über eine Zugabe freuen sich die Kinder besonders. So sind auf der Freifläche bunte Platten verlegt worden für eine Roller-Strecke. Den Wunsch, solch eine Strecke anzulegen, gibt es schon sehr lange, sagte Katrin Bartel. Material dafür war vorhanden, seitdem die Kita bei einem Wettbewerb des toom-Baumarktes gewonnen hatte. Da die Freiflächen durch die Bauarbeiten arg in Mitleidenschaft gezogen wurden – unter anderem musste dort ein Kran aufgestellt werden –, hat die Stadt den Part übernommen, die Platten zu verlegen, sagte Michael Reichl.

Auch Spielgeräte wurden neu aufgestellt und auch ein Unterstand mit Sitzgelegenheitensamt Dach, das allerdings noch nicht komplett fertig ist. Das Dach wurde auch nicht benötigt. Denn aus den dunklen Wolken kam kein Regen.