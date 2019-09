Oliver Schwers

Mürow (MOZ) Einmal mitspielen in einem richtigen Kinofilm – diesen Wunsch hat wohl jeder schon mal in sich gespürt. Jetzt gibt es diese Chance in der Uckermark: Am 6. September findet ein Casting für den neuen Kinospielfim "Glück" der Regisseurin Henrika Kull in Mürow statt. Gesucht werden sympathische Frauen im Alter zwischen 25 und 35 Jahren sowie ebenfalls sympathische Männer im Alter zwischen 35 und 42 Jahren (mit Tätowierung). Wer ausgewählt wird, kann als Darsteller in kleineren Rollen in Schlüsselszenen mitwirken. Diese werden Ende September in der Gegend von Angermünde gedreht. Eine Schauspielerfahrung ist ausdrücklich nicht notwendig. Geplant sind vier bis sechs Drehtage in Mürow und Blumenau. Der erste Block beginnt Ende September, der zweite Block zwischen Dezember und Februar. Es gibt dafür eine Vergütung.

Bewerbung per E-Mail

Regisseurin Henrika Kull ist 1984 in Süddeutschland geboren, absolvierte zunächst ein Studium Sozialwissenschaften an der Universität Köln und begann im Anschluss an ihre Filmsoziologische Diplomarbeit 2012 ein Produktionsstudium an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin. Ab 2014 studierte sie Regie an der Filmuniversität Babelsberg. Im Laufe ihres Filmstudiums realisierte sie dokumentarische, experimentelle und fiktionale Filmprojekte, die auf nationalen und internationalen Filmfestivals zu sehen waren. Ihr Filmdebüt "Jibril" feierte Premiere im Hauptprogramm des Panorama auf der Berlinale 2018 und gewann mehrere Preise.

Casting am 6. September ab 17 Uhr in Mürow. Interessenten können sich unter Angabe von Name, Geburtsdatum, Beruf, mit Fotos, Telefonnummer und E-Mail-Adresse bewerben unter der Mailadresse florineflorina@gmail.com oder anrufen unter der Telefonnummer 0157 76463544.