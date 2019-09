Steffen Göttmann

Wriezen. (MOZ) Nach einer heftigen Kontroverse haben sich die Wriezener Stadtverordneten in ihrer jüngsten Sitzung dazu durchgerungen, dass sich die Stadt Wriezen weiter an der Finanzierung der Stelle des Klimamanagers beteiligt. Die Wriezener teilen sich die Stelle mit der Stadt Bad Freienwalde und dem Amt Barnim-Oderbruch, wo sie angesiedelt ist. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit fördert die Stelle, so dass die Kosten pro Kommune 2500 und 3500 Euro Jahr betrugen. Mit dem 30. September läuft die Förderung aus, die Kommunen können aber weitere Zuschüsse für die Dauer von zwei Jahren beantragen. Die Förderung beträgt 40 Prozent.

"Auf den ersten Blick ist nicht zu erkennen, was die Klimamanagerin gemacht hat. Aber wir bekommen kein Projekt durch, wenn ihr Haken fehlt", plädierte Eberhard Tonne (CDU) für die Weiterführung der Stelle. Die Verwaltungsmitarbeiter hätten alle ihre Aufgabe. "Man kann niemand nebenbei mit ihren Aufgaben beschäftigen", betonte Tonne. Bad Freienwalde und das Amt Barnim-Oderbruch wären enttäuscht, wenn die Stadt Wriezen ablehne, ergänzte Tonne.

"Wir haben derzeit einen Klimawahn, der durch die Medien befeuert wird", sagte Matthias Schmidt (AfD). Es sei dem Bürger nicht zu vermitteln, für so eine Stelle Geld auszugeben. Zudem, so die Kritik mehrerer Stadtverordneter, sei nicht klar, was ein Klimamanager überhaupt macht.

Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) erklärte, dass bei 40-prozentiger Förderung die Stadt Wriezen 8200 Euro im Jahr zahlt. Die bisherige Klimaschutzmanagerin, die aus persönlichen Grünen aufhört, habe vor allem Informationen gesammelt. Sie sei gut vernetzt mit anderen Klimaschutzmanagern. Dadurch habe sie erfahren, wo es für welche Projekte Fördermittel gibt. "Wenn ich aus einem Euro drei Euro machen kann, dann lohnt sich so eine Stelle schon", sagte Ilm. Jede Form der Zusammenarbeit steigere die Effizienz. Fürs kommunale Baurecht benötige die Stadt solch eine Person, plädierte Matthias Dützsch (BWBO). Letztlich setzten sich die Befürworter mit elf Stimmen durch. Sechs Stadtverordnete stimmten dagegen.