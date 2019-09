Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Zerschlagene Bierflaschen, kaputte Bänke, beschädigte Kunstwerke – mit solchen Hinterlassenschaften vor allem von Jugendlichen und Heranwachsenden hat die Stadtverwaltung seit 2018 verstärkt Ärger. Und nicht nur das: Leute werden angepöbelt und beleidigt. Anwohner von wechselnden Treffpunkten im Stadtgebiet beklagen sich über laute Musik bis in die späten Abendstunden. Übermäßiger Alkoholkonsum lässt die Hemmschwelle sinken, sogar handgreiflich zu werden.

Gespräche mit den Jugendgruppen sowie Ermahnungen durch die Polizei und Streifen der WDU haben bislang zu keinen entscheidenden Veränderungen geführt. Gibt es an der Mündeseepromenade Platzverbot, zieht man zum Rewe-Markt, zum Bahnhof oder in den Friedenspark weiter. Deshalb soll jetzt die Angermünder Stadtordnung verändert werden.

Installation von Hinweistafeln

Die Polizei habe zum Alkohol- verbot an öffentlichen Plätzen als erste Maßnahme geraten, berichtete der stellvertretende Bürgermeister Christian Radloff kürzlich im Hauptausschuss der SVV. Das betreffe jedoch nicht Veranstaltungen und gastronomische Einrichtungen. Auch weitere Maßnahmen sind vorgesehen wie die Installation einer Benutzungsanordnung an öffentlichen Plätzen. "Wir werden die Probleme nicht 100-prozentig loswerden. Aber es gibt einige Maßnahmen, die zur Befriedung beitragen können", sagt Christian Radloff. Das Rauschmittel- und Alkoholverbot an der Mündeseepromenade, im Friedenspark und im Bahnhofsumfeld sowie einem Umkreis von 100 Metern soll ganztags gelten.

Für das Vorhaben gab es im Hauptausschuss überwiegend Zuspruch. Wichtig sei jedoch, dass die Regelungen auch durchgesetzt werden, meinte Olaf Theiß (SPD). Am Bahnhof sehe es öfter schlimm aus. Die Verursacher seien nicht nur Jugendliche. "Auch Hundebesitzer werfen ihre Tütchen unter den Busch", hat Olaf Theiß beobachtet. So etwas müsste ebenfalls von den Ordnungsamtsmitarbeitern geahndet werden. Da stimmte der stellvertretende Bürgermeister zu. Allerdings seien die beiden Außenmitarbeiter-Stellen länger nicht besetzt gewesen. "Es ist auch schwierig, die Verursacher zu erwischen", sagte Christian Radloff, lobte aber die Zusammenarbeit mit Landes- und Bundespolizei.

Zu Frage nach möglichen Sanktionen erklärte er, dass es anfangs Verwarnungen oder ein Verwarngeld gebe. Wenn man öfter erwischt wird, können aber auch 50 Euro fällig werden.

Bernd Winkler von der Ländlichen Bürgergemeinschaft erschienen die 100 Meter Umkreis zu viel. Hier solle man nicht feilschen, sondern der Empfehlung der Polizei folgen, sagte Heiko Poppe (Die Linke). "Wir gucken, wie es umgesetzt werden kann. Es geht vor allem um Randale und Zerstörungen."

Manchmal reicht ein Hinweis

Man sei ja auch mal jung gewesen, meinte Christian Radloff. Und wenn jemand mal am Bahnhof steht und ein Bier mit Freunden trinkt, reiche auch ein mündlicher Hinweis. Was "Hasans Imbiss" betrifft, so gebe es hier eine Sondernutzung für gastronomische Versorgung und damit auch einen gewerblichen Ausschank. Nach der Schließung dürfe auch hier nicht mehr getrunken werden. Der Geschäftsinhaber sei zudem für die Reinigung verantwortlich. Die Umsetzung sei ein Problem, erklärte Olaf Theiß.

Der Hauptausschuss hat sich mit sechs Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen für die vorgeschlagenen Veränderungen der Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung der Stadt Angermünde und ihrer Ortsteile, wie die Stadtordnung im Bürodeutsch heißt, ausgesprochen. Heute Abend liegt der Beschlussantrag der Stadtverordnetenversammlung vor.