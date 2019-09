Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Der MOZ-Beitrag zur plötzlichen Schließung der Gaststätte "Poseidon" in Seelow hat Hotel- und Restaurantinhaber Peter Härtig auf den Plan gerufen. Weniger die zum Teil etwas mysteriösen Umstände des Hals-über-Kopf-Aufbrechens der griechischen Betreiber, als das Thema Gastronomie generell, beschäftigen ihn. "Die Gastronomie hat ernste Probleme und die werden zunehmen, wenn die Politik nicht gegensteuert", ist Peter Härtig überzeugt.

Seit 1991 gibt es das "Waldhotel Seelow" mit Restaurantbetrieb. Härtig hat Höhen und Tiefen erlebt, sich aber immer wieder durchgeboxt. "Weil man es in dieser Branche bis zur Selbstausbeutung treibt", sagt Härtig, der in dieser Woche 62 Jahre alt wird. Heute gibt es noch sechs Festangestellte sowie eine Handvoll Frauen und Männer, die in Spitzenzeiten helfen. Denn vor allem Familien- und Jubiläumsfeiern gehören zu den festen wirtschaftlichen Säulen des Unternehmens. In der reinen Gastronomie sei es kaum noch möglich, wirtschaftlich zu überleben.

Bürgerhäuser als Konkurrenz

Gründe kennt Härtig viele. "Zum einen hat sich die Gaststättenkultur verändert", weiß er. "Noch vor vier fünf Jahren unternahmen viel mehr Leute per Rad oder auch mit dem Auto einen Ausflug, kehrten ein. Das ist vorbei." Entstanden sei zudem eine flächendeckende Schwarz- und Graugastronomie. In den Kommunen entstanden Bürgerhäuser, die für Festivitäten gemietet werden. Vereine treffen sich nicht – wie in den alten Bundesländern – in Gaststätten, sondern in eigenen Räumen. Selbst die Montagetrupps, die 60 Prozent der Belegung des Waldhotels sichern, rücken mit eigenen Getränken und Schnellversorgung an, um Kosten zu sparen.

Steuer-Ungleichheit nervt

Auch öffentliche Unternehmen oder Verwaltungen würden kaum die regionalen Gaststätten nutzen. Und das Thema Fachkräftemangel sei bei allen Kollegen in der Branche längst Realität, weiß Härtig, der Mitglied im Hotel- und Gaststättenverband ist. Über diesen werde immer wieder versucht, die Politik auf die Probleme aufmerksam zu machen. Härtig nennt das Beispiel Steuern. Verzehrt jemand etwas in einem Imbiss, wie es sie mittlerweile entlang der B 1 überall gibt, zahlt der Gast dort sieben Prozent Mehrwertsteuer und im Restaurant 19 Prozent. Warum, weiß niemand, denn der Aufwand und die Betriebskosten in einem Restaurant sind viel höher.

Härtig rechnet vor: "Wenn ich nur einen Koch und eine Hilfskraft in der Küche sowie einen Kellner habe, sind das bei Vollzeitstellen allein täglich 520 Euro Personalkosten." Hinzu kämen alle anderen Kosten von Material, über Ware, Versicherungen, Gebühren bis Abfallentsorgung. Er müsste am Tag 1350 Euro Umsatz in der Gaststätte machen, um sie rentabel zu bewirtschaften. "Für Gaststätten in unserer Region ist das Utopie", weiß Härtig, der auch in der Waldsiedlung wohnt. Gut 80 Lehrlinge hat er in den 28 Jahren des Bestehens ausgebildet. Die Hoffnung, dass zumindest einige bleiben, habe sich nicht erfüllt. Sie gehen in Großstädte oder Touristenzentren, wo der Verdienst deutlich höher ist. Hinzu komme die Arbeitszeit. Die neue Generation wolle mehr Freizeit und weder am Wochenende noch abends oder an Feiertagen arbeiten. "Fachkräfte wechseln sogar lieber in ganz artfremde Berufe als sich Gastronomie anzutun", so Härtig. Nur mit deutlich höheren Gehältern würde man mehr Fachleute locken. Dafür müssten die Preise drastisch angehoben werden. Dann könne man aber gleich schließen.

Tochter übernimmt Lebenswerk

Um so glücklicher ist er, dass Tochter Antje den umgekehrten Weg gegangen ist. Die gelernte Zahntechnikerin lebte in Hamburg und Würzburg. 2013 war für das Waldhotel wirtschaftlich ein Krisenjahr. Hätte sich Antje Beer nicht entschieden zurück zu kommen und beruflich einen neuen Weg zu gehen, hätte Peter Härtig das Haus geschlossen. Seit 2017 ist die 37-jährige Mutter von zwei Kindern mit an Bord, will das Lebenswerk des Vaters übernehmen. Solche Entscheidungen seien die Ausnahme, weiß der. In Bayern habe das Land ein Millionen-Hilfsprogramm aufgelegt, um Dorfgaststätten als Bestandteil der Regionalkultur zu retten. Etwas, was in Brandenburg nicht mal ansatzweise in Erwägung gezogen werde. Stattdessen gebe es es immer mehr Auflagen bis hin zur Vorschrift, welche Kasse anzuschaffen ist.