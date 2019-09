Matthias Wagner

Eberswalde (Freier Autor) Kaum zu glauben, aber auch in diesem Jahr steht Weihnachten bald wieder vor der Tür. Und wie ebenfalls alljährlich zu erleben, werden wieder unzählige Weihnachtskonzerte aller Art präsentiert. Eines sticht jedoch aus der Menge hervor, denn es würdigt einen ganz speziellen Komponisten: den Engländer Benjamin Britten (1913-1976). Dieser verfasste 1942 das denkwürdige Werk "A Ceremony of Carols" und hat sich wohl unter anderem damit ein Denkmal gesetzt.

Es ist ursprünglich für dreistimmigen Knaben- oder Frauenchor, Solostimmen und Harfe geschrieben worden und besteht aus elf Sätzen auf Texten aus The English Galaxy of Shorter Poems von Gerald Bullett. Gesungen wird auf Mittelenglisch. Chorleiterin Christine Arnold hat die weihnachtliche Chormusik bereits mehrmals zur Aufführung gebracht. Nach einer Pause soll es in diesem Jahr nun wieder soweit sein.

Doch dafür werden dringend Mitsängerinnen gesucht. "Ob Mütter und Töchter oder einzelne Sängerinnen. Jeder ist willkommen", so Christine Arnold.

Geprobt wird ab 12. September jeweils donnerstags ab 19 Uhr in der Aula der Freien Gesamtschule Finow in Eisenspalterei/Wolfswinkel. Die festliche Aufführung wird dann am dritten Advent ab 15 Uhr an gewohnter Stelle in der Katholischen Kirche Peter und Paul an der Eberswalder Schicklerstraße stattfinden.

Interessenten melden sich bitte zuvor per EMail bei Christine Arnold unter christine.arnold@gmx.de