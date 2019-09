Mariia Vakhrusheva

Potsdam. Vor vier Jahren kam die junge Russlanddeutsche Inga Strahler nach Deutschland. Im Sommer 2015 zog sie mit ihrem Mann und der Tochter in ihre neue Wahlheimat Potsdam, die ihr während eines vorangegangenen Studentenaustauschs ans Herz gewachsen war.

Damals lebten zwar schon viele Russen und Russlanddeutsche in Brandenburg und Berlin. Aber einen Verein nur für sie gab es nicht. Und so beschloss Inga Strahler, den Jugend- und Studentenring der Deutschen aus Russland Berlin-Brandenburg zu gründen.

"In Potsdam gibt es eine sehr starke georgische und jüdische Gemeinschaft", sagt die 26-Jährige. "Ebenso wie es in ganz Deutschland eine sehr starke türkische und arabische Gemeinschaft gibt. Die Leute unterstützen sich und versuchen, neben ihrer Anpassung an die deutschen Gepflogenheiten ihre eigene Identität zu wahren." Dies sei bei den Russlanddeutschen nicht der Fall, meint Strahler. "Und das ist ein großes Problem."

Ihre Organisation ist die einzige in Brandenburg, die den Russlanddeutschen hilft, sich untereinander zu vernetzen und gleichzeitig zu integrieren. Außerdem unterstützt sie Großprojekte des Internationalen Verbands der deutschen Kultur – einer gemeinnützigen Organisation der Deutschen in Russland mit Sitz in Moskau. "Öffentliche Veranstaltungen können den Russlanddeutschen helfen, sich ihre ethnisch-kulturelle Identität zu bewahren", sagt Strahler.

Ein Problem sei etwa der Erhalt der Muttersprache. Viele Russlanddeutsche würden einen Mischmasch sprechen. Und viele Kinder wüssten nicht mehr, welche Sprache welche ist. Dies könne zu psychischen Problemen führen. "Unserer Tochter haben wir beigebracht, dass sie mit uns nur auf Russisch und in der Gesellschaft nur auf Deutsch kommuniziert. Als sie fünf Jahre alt war, begann sie dagegen zu protestieren. Natürlich ist es auf Deutsch für sie einfacher, denn das ist das Sprachumfeld, in dem wir leben. Aber für uns ist es sehr wichtig, die russische Sprache zu bewahren. Jetzt ist sie acht Jahre alt und akzeptiert diese Regel."

Als die 26-Jährige nach Deutschland kam, waren ihre Sprachkenntnisse sehr gut. Sie konnte sich mit Muttersprachlern flüssig unterhalten. Dennoch musste sie einen Sprachkurs absolvieren, der sich aus ihrer Sicht aber als durchaus nützlich erwies und ihre Sprachbasis nochmals gestärkt hat. Der Unterricht war Teil eines Integrationskurses, in dem Inga Strahler auch andere wichtige Dinge über das Leben in Deutschland gelernt hat – zum Beispiel wie sie eine Versicherung abschließt, wie man nötige Dokumente bekommt oder Formulare ausfüllt. Nach einem Rückgang in den 2000er-Jahren stieg die Zahl der Spätaussiedler, die nach Deutschland einwanderten, allmählich wieder an. Im vergangenen Jahr haben nach Angaben der Moskauer Deutschen Zeitung 7126 Aussiedler ihren historischen Heimatort Deutschland dauerhaft bewohnt. Die meisten von ihnen kamen aus Russland.

Umgekehrter Trend

Inzwischen gibt es auch einen umgekehrten Trend, nämlich die Rückkehr nach Russland. Anders als dort gebe es in Deutschland strengere Regeln, was einige Russlanddeutsche irritiere, meint Strahler. Allerdings seien solche Beispiele eher die Ausnahme.

Ein wichtiger Grund, warum sich viele Russlanddeutsche für einen Umzug nach Deutschland entschließen, sei die bessere soziale Absicherung. "In Russland ist man auf sich selbst gestellt", sagt Strahler. Natürlich gebe es auch dort Sozialhilfe, aber das Niveau sei mit dem in Deutschland nicht zu vergleichen. "Hier weiß ich: Ich arbeite jetzt und werde im Alter abgesichert sein." In Russland aber seien die Rentner nicht so gut dran. Das ist auch der Grund, warum sich die Neu-Potsdamerin wünschen würde, dass ihre Großmutter ihr Alter in Deutschland verlebt. "Aber sie ist es gewohnt, in Russland zu leben. Also wird sie wohl nicht umziehen."

Immer mehr russische Läden

Ein Mal im Jahr versucht Strahler, ihre Großmutter und Eltern in ihrem Heimatdorf im Nordwesten Russlands zu besuchen. Dort kann sie dann auch wieder hausgemachte Produkte genießen. Auf einheimische Lebensmittel muss sie aber auch in Deutschland nicht verzichten. Wenn sie eine russische Spezialität kochen möchte – zum Beispiel Olivie (Salat mit Wurst, Kartoffeln und anderem Gemüse) –, kauft sie in einem der russischen Läden ein, von denen in Deutschland immer mehr öffnen.

In den vier Jahren ihres Lebens in Potsdam hat Inga Strahler sich nie fremd gefühlt oder das Gefühl gehabt, die Deutschen würden nicht gut auf Russlanddeutsche reagieren. "Ich glaube, dass es in Brandenburg ziemlich einfach ist, in die Gesellschaft integriert zu werden. Ich habe das Gefühl, hier mögen die Menschen alles, was mit Russland verbunden ist."