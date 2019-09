Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Jubiläumshoffest der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft an diesem Sonnabend weckt schon jetzt das Interesse zahlreicher Einwohner. Das hat sich auch am Dienstag in der Lindenallee gezeigt, wo die Maskottchen des Wohnungsunternehmens Piso und La Cabana "Cheers-Becher" verteilten.

Die hingen in den letzten Tagen schon an den Wohnungstüren der Mieter. Wer einen solchen Becher hat, bekommt beim Hoffest, das unter dem Motto "Cheers Hütte" steht, kostenlos alkoholfreie Getränke.

Musikalische Gäste am Sonnabend sind Friedrich Liechtenstein, Alexa Feser, Undine Lux und die Nachwuchsband Self Control. Als Auftakt gibt es am Freitagabend einen Lampionumzug.