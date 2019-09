Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Wussten Sie, dass auch Frauen zunehmend Dienste von Prostituierten annehmen?

Haben Sie schon mal japanischen Whisky probiert oder sich bei einer Diskussion über die Entwicklung der Stadt einen Mikrofonball zugeworfen. Die Urania Berlin will mit einem breiten und innovativen Programm noch mehr Menschen in ihr Kulturhaus nach Schöneberg locken. "Wir probieren neue Wege aus und sind gespannt, wie sie angenommen werden", sagt Direktor Ulrich Weigand am Dienstag bei der Vorstellung des Programms für die Saison 2019/20.

Das wartet in diesem Jahr mit einer Gesprächsreihe zum Thema Sex auf. "Dr. Sommer für alle" heißt die Einstiegsveranstaltung am 26. September, bei der Ärzte über das berichten wollen, was Patienten noch immer nicht zu fragen wagen. Eine "Slowsex-Expertin" wird am 17. Januar dagegen Tipps für ein "langfristig angelegtes Liebesleben" geben. Die feministische Pornodarstellerin – und Regisseurin Paulita Pappel will am 13. Dezember im Gespräch mit einem Sexualmediziner erklären, wie Pornos wirklich gemacht werden. Unter der Überschrift "Alt, aber verliebt" sollen Zuhörer am 19. November erfahren, warum es nicht zu spät für die Partnersuche ist und warum Erektionsprobleme keine Ausrede sind.

"Wir erklären, was es noch neben Viagra gibt und dass es auch eine "Bio"-Abteilung für Pornos gibt, die man ethisch konsumieren kann", erklärt Brenda Strohmaier, die die Veranstaltungsreihe organisiert hat. Die 48-jährige Journalistin schreibt in der WELT am Sonntag häufig über Sex. Für die Urania-Reihe bringt sie nun Frauenärzte und Sexarbeiterinnen zusammen.

Wer da zu schnell errötet kann sich auch der deutschen Nachkriegsgeschichte widmen. Der Historiker und Publizist Hannes Heer, der in den 90er-Jahren mit der Wehrmachtsausstellung zum ersten Mal die Kriegsverbrechen der regulären deutschen Streitkräfte beleuchtete, lädt zu einer kostenlosen Film- und Gesprächsreihe ein. Sie beginnt am Sonntag, den 22. September um 11 Uhr mit dem Film "Nacht und Nebel" von Alain Resnais. Der 1955 in Auschwitz gedrehte und mit Archivmaterial ergänzte Film wurde 1956 von der Bundesregierung aus dem Programm der Canner Filmfestspiele entfernt. Die Begründung: der Film behindere die Aussöhnung zwischen Deutschen und Franzosen. Heer will anhand von zehn Skandalen zeigen, wie "wir uns Deutschen das heutige Verständnis von Demokratie nach 1945 mühsam erkämpft haben."

Und auch die Veränderung Berlins wird in den Veranstaltungen eine große Rolle spielen. Die Urania selbst hat ihre Transformation unter der neuen Leitung des ehemaligen Bauhaus-Sprechers Ulrich Weigand schon im vergangenen Jahr begonnen. Erstmals war in den weitläufigen Gängen eine Ausstellung mit Fotografien überfüllter Mega-Megacitys zu sehen. "Wir wollen mehr solcher Ausstellungen machen, die hinterher zu Diskussionen anregen.

Doch auch der demokratische Diskurs müsse in Zeiten des Internets erst wieder eingeübt werden, glaubt Weigand. Ein Mikrofon-Ball, den man sich zuwirft, sorge eventuell eher dazu, dass jeder mit seiner Meinung zu Wort kommt. Am Wochenende aber gibt es erst einmal gefüllte Reisbälle. Am Sonnabend und Sonntag feiert das erste "Japan Food Festival" Berlins in der Urania seine Premiere.

Das volle Jahres-Programm unterwww.urania.de