Bauabnahme in der Deutschlandsiedlung: Vertreter von Ver- und Entsorgern sowie Baufirmen und dem Amt Golzow haben am Dienstag den erfolgreichen Abschluss der Arbeiten besichtigt. © Foto: Ulf Grieger

Ulf Grieger

Küstrin-Kietz (MOZ) Mit einer Geschwindigkeit von mindestens 100 Mbit/s können nun die Bewohner der Küstrin-Kietzer Deutschland-Siedlung durchs Internet rasen. Ermöglicht wurde das im Rahmen eines Pilotprojektes, bei dem sich die E.discom, das Amt Golzow sowie Ver- und Entsorger zusammengeschlossen haben.

Mängelstellen aufgenommen

Die Gräben sind wieder zugeschüttet. Das erste Gras grünt bereits. Äußerlich ist der einst für Beschäftigte in der Küstriner Industriebetriebe Mitte der 1930er Jahre gebauten Siedlung, deren Straßennamen der damaligen Deutschlandkarte nachempfunden sind, gar nicht anzumerken, welch großer Schritt dort in puncto Infrastruktur gegangen wurde. Jörg Jachmann, er wohnt in der Thüringer Straße, weiß um den Gewinn, den er und seine Nachbarn durch das Pilotprojekt haben. Er hat sich für die 100er Leitung entschieden. Möglich wären aber auch größere Datenmengen. Jachmann lobt die umsichtige Arbeit der beteiligten Firmen: "Sie haben stets Rücksicht genommen." Zur Bauabnahme am Dienstag nahmen Golzows Bauamtsleiter Axel Kraetzer, Vertreter der am Projekt beteiligten Firmen sowie Bürgermeister Werner Finger und der neue Küstrin-Kietzer Ortsvorsteher Norbert Bialek auf, wo noch Nacharbeiten an den Wegen nötig sind,.

Norbert Bialek gehört in der Mittelstraße selbst zu den Einwohnern der Siedlung. Allerdings kann er – wie die meisten der insgesamt 84 Neukunden – den Service der mit der Internetversorgung beauftragten Schwedter Stadtwerken erst nutzten, wenn der alte Vertrag mit der Telekom ausgelaufen ist.

Finger und Bialek lobten die Ausführung der Arbeiten ebenfalls. Sie betonten, dass neben der Verlegung des Glasfaserkabels auch die Stromversorgung verbessert wird. Acht Kilometer lang ist die Erdverkabelung insgesamt in der Siedlung. Der WAZ Seelow hatte sich am Projekt ebenfalls beteiligt und auf 400 Meter Länge in der Thüringer und Bayernstraße die Trinkwasserleitung erneuert. Seitens der Gemeinde wurden zudem rund 1000 Meter Straßenbeleuchtungskabel verlegt. Die bisherigen Beleuchtung an den Hochleitung muss aber noch weiterhin ihren Dienst tun, bis die Kommune finanziell in der Lage ist, die Anlage zu erneuern.

Frank Dieter Harnisch von der Firma E.discom erläuterte beim Besichtigungstermin, was sich in den neuen Schaltkästen befindet, die in der Deutschlandsiedlung installiert wurden. Neben einem Hauptverteiler sind es fünf kleine je Straße, die die Kabel für die Haushalte verteilen. "Ein Stammkabel hat 288 Fasern", erläutert er. Die bunten Hülsen weisen jeden einzelnen Haushalt aus. Hinzu kommen noch einmal Leerhülsen, die dafür gedacht sind, dass Baulücken gefüllt werden oder sich Anwohner später noch für einen Anschluss entscheiden.

Weitere Anschlüsse in Planung

Neben dem acht Kilometer langen Glasfasernetz vor Ort hat die Baufirma ein rund fünf Kilometer langes Verbindungskabel vom Knotenpunkt an der Kreuzung B1/B122 bis zur Schleswig-Holstein-Straße verlegt. Auch entlang dieses Kabels können die Anlieger ans schnelle Datennetz angeschlossen werden. Dafür laufen aktuell noch die Planungen, erläuterte Harnisch. Die übrigen Bereiche des Ortsnetzes kommen entsprechend dem Fahrplan des kreislichen Erschließungsprojektes ans Netz. Das Los MOL3 ist eines von sechs, das E.discom gewonnen hat.