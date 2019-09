Christopher Kranich

Frankfurt (Oder) Die Handballerinnen des HSC 2000 Frankfurt haben die zweite Runde des HVB-Pokals erreicht. Beim Viererturnier in Finowfurt setzten sich die Frauen um Trainer Michael Schuster gegen den HSV Wildau (21:6) und gegen den Finowfurter SV mit (26:15) souverän durch und ziehen verdient in die nächste Runde des Landespokals ein.

Bei tropischen Temperaturen trafen die HSC-Frauen zunächst auf den Verbandsligsten HSV Wildau und taten sich in den ersten 20 Minuten etwas schwer. Vor allem an der Präzision im Abschluss haperte es beim Brandenburgligsten, sodass teils klarste Chancen nicht verwertet wurden. So stand es zur Halbzeit nur 10:5.

Nach dem Seitenwechsel agierten die Frankfurterinnen konzentrierter und kamen konsequent in den Tempogegenstoß, was ihnen einige "leichte" Tore ermöglichte. Vor allem die Abwehr und Torhüterin Anita Tumasyk standen nun wie eine Wand und ließen fast 20 Minuten kein Gegentor mehr zu. So stand am Ende ein ebenso klares wie verdientes 21:6 zu Buche.

Beatrice Zacharias wurfstark

Im Finalspiel mussten die Oderstädterinnen dann gegen die Gastgeberinnen vom Finowfurter SV ran, die sich im Eröffnungsspiel etwas überraschend gegen den Oranienburger HC durchsetzen konnten. Gewarnt gingen die HSC-Frauen in die Partie und spielten von Beginn schnörkellos und direkt auf das gegnerische Tor. Der Lohn war eine 13:7-Führung zum Pausentee.

Auch in den zweiten 20 Minuten ließen die Gäste keinen Zweifel daran, wer die Platte als Sieger verlassen wird und erspielten sich immer wieder einhundertprozentige Chancen. Vor allem Beatrice Zacharias war zu keiner Zeit zu bändigen und spielte ihre Gegenspielerinnen ein ums andere Mal schwindelig.

26:15 stand nach 2x20 Minuten auf der Anzeigetafel der Hans-Wendt-Sporthalle zu Buche und der damit verbundene Einzug in die nächste Pokalrunde war klar.

Trainer Michael Schuster war nach dem Spiel zufrieden: "Unter den Umständen haben meine Frauen das heute ganz gut gemacht und die Aufgabe souverän gelöst. Wichtig ist, dass sich niemand verletzt hat und wir nochmal zwei gute Testspiele für den Ligastart hatten."

In der zweiten Runde treffen die Frauen des HSC 2000 Frankfurt auf den Grünheider SV. Gespielt wird am Wochenende des 5./6. Oktober an der Löcknitz.

HSC Frankfurt gegen Wildau/Finowfurt: Anita Tumaszyk – Lisa Berger 1/1, Nadine Wegener 2/2, Kathleen Rußmann, Anne-Kathrin Scholz 1, Beatrice Zacharias 6/10 (2/2), Nicol Leuschner 1/2 (1/2), Julia Kupper 1/2, Annekathrin Zacharias 4/4, Nora Tübbicke 3/1, Elisa Winkowski 3 (1/1)/(1/2)