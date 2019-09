René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (Freier Autor) Wie soll es weitergehen nach dem Ende des Brückenplatzes, der sich in den letzten Jahren zu einem interkulturellen offenen Begegnungsort entwickelt hat? Diese Frage drängt sich dem Initiator, Słubfurt-Gründer Michael Kurzwelly auf. Der Termin, an dem die Turnhalle in der alten Schule mitten im Zentrum geräumt werden soll, rückt näher. Eigentlich sollte im Winter Schluss sein, so hatte es die Stadt ursprünglich mitgeteilt. Dem Vernehmen nach besteht jedoch noch keine Eile, dieses Jahr steht der Auszug nicht mehr an. Die Zeit braucht Kurzwelly dringend. Viele Objekte hatte er sich in der Zwischenzeit angeschaut, keines aber kam in die nähere Auswahl– zu hohe Mietkosten oder zu schlecht angebunden.

In der Robert-Havemann-Straße hinter dem alten Arbeitsamt ist nun ein Objekt in den Mittelpunkt des Interesses gerückt, das bisher als Lager und als Büroraum genutzt wurde. Das Gebäude ist mit 800 Quadratmetern so groß, dass sich noch andere Vereine an der Nutzung beteiligen könnten. Auf dem Gelände mit Hof könnte ein neues selbstverwaltetes interkulturelles Zentrum entstehen. Zu einer ersten Zusammenkunft interessierter Vereine und Frankfurter hat Michael Kurzwelly geladen. Zugegen war auch Jan Eckardt, Geschäftsführer der Wohnungswirtschaft, der das Haus gehört. Der trat auf die Bremse. "Wir unterstützen so etwas gern. Allerdings muss erst einmal klar sein, wer mitnutzen will, um Anträge auf Nutzungsänderung zu stellen", sagte Eckardt. Außerdem müsse geklärt werden, welche finanziellen Belastungen es durch die baulichen Veränderungen geben wird. Bislang gibt es nur ein sogenanntes Kaltdach, ohne Dämmung.

Ein Ort, der offen ist für alle

Das Objekt selbst fand bei den rund 30 Anwesenden allgemeine Zustimmung, auch wenn es nicht im direkten Stadtzentrum liegt. "Es wäre gut, wenn sich dieser neue Ort neben dem Sitz der Fanfarengarde und dem Boxclub entwickelt. Der Brückenplatz braucht auch eine langfristige Perspektive", sagt Oberbürgermeister René Wilke. "Solche Orte, wo es um die Integration von Menschen geht, sind sehr wichtig", findet Krzysztof Wojciechowski vom Collegium Polonicum.

Thomas Klähn vom Verein "Vielfalt statt Einfalt" hat sich noch keine endgültige Meinung gebildet. "Es besteht die Gefahr, dass Vereine, die hier mitmachen, ein Stück weit ihre Identität verlieren, weil dann alles nur noch unter Brückenplatz läuft", befürchtet er. "Ich glaube, wir brauchen eine Struktur, die die interessierten Akteure auch mittragen können. Dafür müssen wir gemeinsam die geeignete Form finden", meint hingegen Michael Kurzwelly. Wichtig ist ihm die Weiterentwicklung der Idee des Brückenplatzes: einen Ort im Stadtraum zu entwickeln, der offen ist für alle, die sich mit ihren Ideen einbringen wollen. Die ersten Diskussionen sind für ihn Teil dieses Prozesses. "Es ist wichtig, dass die Dinge in Gang gebracht wurden", sagt Kurzwelly.

Das nächste Treffen findet am 5. September um 18 Uhr in der Robert-Havemann Straße 7 statt.