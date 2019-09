MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der städtische Seniorenbeirat ist entsprechend der Hauptsatzung der Stadt Frankfurt nach der Wahl der Stadtverordnetenversammlung neu zu bilden. Deswegen können Seniorengruppen bis zum 20. September Vorschläge für ein Mitglied und ein Ersatzmitglied einreichen, so die Pressestelle der Stadtverwaltung.

Folgende Angaben sind erforderlich und werden vertraulich behandelt: Name, Vorname, Wohnanschrift, Geburtsdatum, Seniorenorganisation. Die Vorschläge müssen schriftlich an das Amt für Jugend und Soziales, in der Logenstraße 8 geschickt werden, schreibt Uwe Meier, Pressesprecher der Frankfurter Stadtverwaltung

Am Montag, den 23. September findet um 10 Uhr im MehrGenerationenHaus MIKADO, in der Franz-Mehring-Straße 20, eine Veranstaltung statt, bei der aus den Bewerbenden 16 Mitglieder und 16 Ersatzmitglieder ausgewählt werden. Durch die Stadtverordnetenversammlung werden diese Personen später dann bestätigt.

Der so gebildete Seniorenbeirat wird durch diese Regelung die offizielle Interessenvertretung der älteren Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Er setzt sich aus Vertretern von Seniorenverbänden der Stadt zusammen.